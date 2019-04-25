Половина россиян до сих пор верит в жизнеспособность СССР

24 процента жителей России утверждают, что если бы в 1985 году не началась перестройка, то жизнь сегодня была бы лучше, еще столько же скорее согласны с таким утверждением, выяснилось в ходе опроса, проведенного независимым центром исследований «Левада-центр». 39 процентов ответивших считают, что при продолжении существования СССР жизнь стала бы хуже, 14 процентов не смогли ответить на этот вопрос.

В октябре 1995 году тех, кто скучал по жизни в Советском Союзе, было 53 процента.

38 процентов человек, ответивших на вопросы в ходе исследования, проходившего в марте этого года, сказали, что без начавшейся в 1985 году реорганизации, их жизнь постепенно улучшилась бы, а 32 процента убеждены, что СССР сохранил бы статус крупной державы и помог бы избежать крупных международных конфликтов. 17 процентов респондентов ответили, что без перестройки ничего бы не изменилось и сохранилась бы брежневская система. 30 процентов россиян считают, что социальное и международное напряжение в любом случае привели бы к развалу СССР, или как минимум к потере позиции в числе мировых лидеров.

58 процентов участников опроса утверждают, что ситуация со свободой слова в современной России лучше, чем в Советском Союзе, 55 процентов заверили, что участвовать в политике стало проще, а 63 процента признали наличие нынешней свободы вероисповедания. 17 процентов сказали, что в Советском Союзе свободы слова было больше, 12 процентов заверили, что в 1985 году участвовать в политике было проще, чем сегодня, и лишь шесть процентов признали наличие свободы вероисповедания в СССР.

Почти 20 процентов ответивших на вопросы сказали, что в плане основных свобод по сравнению с 1985 годом ничего не изменилось.