Дочь тяжело больной пенсионерки: в Нарвской больнице мама не получила нужного лечения

“Они хотели снова перевести маму в хоспис, я не дала, - рассказывает Елена Мамыкина. - Я сказала, что мама будет умирать дома, в своей квартире, в своей кровати, в комфортных для нее условиях. Но так как у нее рак легкого, сердечная недостаточность и проблема с сердцем, я прошу дать кислород на дом. Они не могут это организовать - целую проблему устроили! Но я сказала, что не поселю человека в хоспис ради двух таблеток и кислорода. Я могу дома за ней ухаживать и дать больше внимания”.

Елена Мамыкина рассказывает, что сама работала в Нарвской больнице 15 лет - до 2005 года, но не медиком, а сотрудником инфопункта: встречала больных, их родственников, давала родственникам информацию о состоянии больных.

Хотя медицинского образования Елена не имеет и признается, что во время болезни матери ответы на многие свои вопросы самостоятельно нашла в интернете, она считает, что ее матери врачи не предоставляют всего необходимого лечения:

“Я говорю врачам: у вас нет онкологического отделения, у вас нет кардиологического отделения, нет пульмонолога. Как вы можете представить всю картину ее заболевания и назначить ей жизненно-важные медикаменты?”

Елена Мамыкина требует, чтобы ее мать перевезли на специализированной машине в больницу более высокого уровня в Таллинн, где есть необходимые специалисты и оборудование, и только потом выписывали домой. Но руководство больницы утверждает, что пациента с такими тяжелыми диагнозами в другой больнице не примут.

“Маме 89 лет, но это ничего не значит - человек имеет право на жизнь. Тем более, что у нее светлая голова, она хочет цветы на балконе сажать. Порадоваться хотя бы два-три дня этому солнцу…” - говорит Елена Мамыкина.

Врач: нет оснований переводить в Таллинн

Руководитель лечебной части Нарвской больницы Пилле Летюка говорит, что не может полностью ответить на критику Елены Мамыкиной, поскольку не имеет права сообщать посторонним диагнозы пациентки и обсуждать эти диагнозы.

“Не говоря диагноза, я не могу объяснить наши действия, - говорит доктор Летюка. - Но я бы с удовольствием это сделала, потому что здесь вообще никакого основания для критики нет. Если бы я могла сказать диагноз, стало бы понятно, что основания для перевода в больницу более высокого этапа нет”.

Пилле Летюка советует Елене обратиться в Экспертную комиссию по качеству медицинских услуг, работающую при Министерстве социальных дел.

“Там есть целый ряд специалистов, и они дадут свое заключение”, - предлагает Пилле Летюка.

Врач говорит, что родственники пациентки уже замучали ее требованиями.