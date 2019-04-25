Какие научные планы вынашивают участники эстонской антарктической экспедиции?

Данные будут собираться на протяжении всей экспедиции с момента выхода из таллиннского порта и до возвращения в родную гавань. Все данные будут доступны в интернете, как только они поступят в базу, в том числе они будут отображены на карте, рассказал член экспедиции, профессор Урмас Кыльялг о планах команды. Большая часть анализов будет связана с исследованием различных видов живой природы.

Какие данные будут собирать участники экспедиции?

Наблюдения за птицами

В основном в экспедиции будут изучать птиц и рыб. Около портов можно также осуществлять наблюдения за растениями и грибами. Это самый простой тип собираемых данных. Если к наблюдению не присовокупить фотографии, видео или захваченный с собой демонстрационный экземпляр, потом дополнить определение вида будет весьма сложно.

Сбор демонстрационных экземпляров

В определенных случаях будут собирать образцы изучаемых видов. Их будут хранить так, чтобы гарантировать возможность их последующего анализа, в том числе генетического. Образцы будут храниться в собраниях музея природы Тартуского университета и станут доступны для исследователей со всего мира. Будет ли во время экспедиции найден какой-нибудь до сих пор не известный науке или очень редкий вид, вероятно выяснится в ходе позднейших исследований.

Взятие проб

В ходе экспедиции будут взяты пробы воды, пыли и почвы, которые для дальнейшего анализа доставят в Эстонию. С пробами будут обращаться таким образом, чтобы обеспечить их корректный химический анализ и анализ ДНК в эстонских научных лабораториях. Пробы воды и пыли будут отбираться на основе определенной методики на протяжении всего путешествия. Цель состоит в том, чтобы исследовать изменения водной среды обитания с использованием определителя на основе ДНК. Пробы пыли будут отбирать во внутренних помещениях судна с целью исследовать содержащееся в ней жизненное разнообразие и его изменения на протяжении экспедиции. Вероятно, пробы пыли будут также браться в зданиях портов, в которые будут заходить участники экспедиции. Взятие проб почвы будет зависеть от получения необходимых разрешений на научную работу. Ставится целью и взятие проб почвы в Антарктике.

Методика сбора данных и проб

Более точная методика будет выдана ученым и любителям, участвующим в экспедиции, в ходе обучения.

Как будет происходить сбор данных?

Ввод данных и их загрузка в базу данных будет происходить при помощи мобильных устройств посредством программного обеспечения Legulus. Данные будут загружаться на платформу по администрированию данных PlutoF, где будет происходить их дальнейшее редактирование, в том числе, например, добавление данных анализа ДНК, уточнение определений вида и т.п Данные будут опубликованы в виде научного собрания данных при помощи той же платформы на открытых порталах данных, таких как eElurikkus и GBIF. Опубликованное собрание данных будет доступно и открыто для цитирования с помощью DOI (digital object identifier), как и научные статьи. Соавторами собрания данных будут все члены экспедиции, которые примут участие в сборе данных. Все цифровые инструменты и портал данных eElurikkus доступны на эстонском и английском языке. Для того чтобы сбор данных производился научно, на платформе PlutoF будет создан отдельный проект данных. Для всех участников сбора данных будет проведен краткий курс о цифровых инструментах, который можно будет пройти и в интернете.