Путин впервые прокомментировал выборы на Украине

Президент РФ Владимир Путин впервые лично прокомментировал итоги выборов на Украине, назвав их свидетельством полного провала политики Петра Порошенко, сообщает Newsru.com со ссылкой на РИА "Новости".
"Оценивать, ну что тут оценивать, это полный провал политики Порошенко. Полный и абсолютный", - сказал Путин. Он выразил уверенность, что новые власти "прекрасно это понимают" и предложил дождаться их первых шагов. "Понимать - это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа, - это другое ", - заявил Путин на пресс-конференции после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
На вопрос о том, как будут складываться российско-украинские отношения, Путин ответил, что это будет зависеть от политики нового руководства Украины. "Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме. Но мы не можем делать это в одностороннем порядке", - заявил президент РФ.
Это первое официальное высказывание главы государства относительно выборов на Украине со времени их проведения: до сих пор позицию Кремля до журналистов доносил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и был осторожен в оценках.
По данным издания "Проект", к осторожности в администрации президента призвали и российские федеральные каналы, которые "перебрали" с восхвалением избранного лидера Украины.
Премьер-министр Дмитрий Медведев после второго тура украинских выборов, не называя Зеленского по имени, заявил, что не питает иллюзий, и выразил мнение, что новый президент Украины будет "повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения".