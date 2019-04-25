Путин впервые прокомментировал выборы на Украине

"Оценивать, ну что тут оценивать, это полный провал политики Порошенко. Полный и абсолютный", - сказал Путин. Он выразил уверенность, что новые власти "прекрасно это понимают" и предложил дождаться их первых шагов. "Понимать - это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа, - это другое ", - заявил Путин на пресс-конференции после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

На вопрос о том, как будут складываться российско-украинские отношения, Путин ответил, что это будет зависеть от политики нового руководства Украины. "Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме. Но мы не можем делать это в одностороннем порядке", - заявил президент РФ.

Это первое официальное высказывание главы государства относительно выборов на Украине со времени их проведения: до сих пор позицию Кремля до журналистов доносил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и был осторожен в оценках.

По данным издания "Проект", к осторожности в администрации президента призвали и российские федеральные каналы, которые "перебрали" с восхвалением избранного лидера Украины.