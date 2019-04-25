Чемпион Эстонии "Нымме Калью" уволил российского главного тренера

"После долгих разговоров внутри клуба, в которых участвовали игроки команды и руководство, по взаимному согласию мы прекратили сотрудничество с Сергеем Францевым. Сергею мы благодарны за работу в нашем клубе и желаем всего наилучшего" - так объявил "Калью" в соцсетях о расторжении контракта с Францевым.