Чемпион Эстонии "Нымме Калью" уволил российского главного тренера

Затянувшаяся полоса игровых неудач чемпиона Эстонии 2018 года, "Нымме Калью", привела к отставке главного тренера, россиянина Сергея Францева. Команда из Южного Таллинна после семи туров ПремиумЛиги занимает только четвертое место и отстает от лидеров "Флоры" и "Левадии" на 10 очков.
"После долгих разговоров внутри клуба, в которых участвовали игроки команды и руководство, по взаимному согласию мы прекратили сотрудничество с Сергеем Францевым. Сергею мы благодарны за работу в нашем клубе и желаем всего наилучшего" - так объявил "Калью" в соцсетях о расторжении контракта с Францевым.
Российский специалист возглавил "Калью" в конце 2015 года и в 2018 году привел клуб к чемпионству, а также к победе в Суперкубке страны. До "Калью" Францев возглавлял "Калев" из Силламяэ.
Исполняющим обязанности главного тренера "Нымме Калью" назначен украинский специалист Роман Кожуховский.