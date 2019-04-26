Галерея: известная актриса стала дизайнером интерьера

Знаменитая американская актриса Дрю Бэрримор в последнее время редко снимается в кино, но зато она больше сконцентрирована на других своих проектах. Самый свежий среди них — прекрасная коллекция яркого домашнего декора для известной сети Wallmart. Линейка пропитана богемной атмосферой и пестрыми узорами, при этом, по заявлениям производителей, все товары позиционируются как доступные и недорогие. Можно с уверенностью сказать: у Дрю довольно неплохой вкус!