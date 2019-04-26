Пт, 26.04.2019
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Галерея: известная актриса стала дизайнером интерьера

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Создатели блога об интерьере Pufikhomes предлагают ознакомиться с коллекцей домашнего декора от американской кинозвезды Дрю Бэрримор.

Знаменитая американская актриса Дрю Бэрримор в последнее время редко снимается в кино, но зато она больше сконцентрирована на других своих проектах. Самый свежий среди них — прекрасная коллекция яркого домашнего декора для известной сети Wallmart. Линейка пропитана богемной атмосферой и пестрыми узорами, при этом, по заявлениям производителей, все товары позиционируются как доступные и недорогие. Можно с уверенностью сказать: у Дрю довольно неплохой вкус!

Смотрите яркую галерею!

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