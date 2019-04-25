Чт, 25.04.2019
Когда Эстония представит свою кандидатуру во временные члены Совбеза ООН, серебряная медаль явится поражением. Урмас Рейнсалу
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Лицо нового правительства Эстонии: женатый житель Таллинна средних лет

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Женатый мужчина средних лет родом из Таллинна — вот лицо нового правительства Юри Ратаса. Такие результаты получились при исследовании личных данных будущих министров, пишет Postimees.

Средний возраст министров составляет 49 лет и несколько месяцев. Самый старший в правительстве — 69-летний Март Хельме, а самый молодой — 30-летний Танель Кийк. В общей сложности у министров 43 ребенка. В среднем это по три ребенка на каждого. У двух министров (Март Хельме и Майлис Репс) по шесть детей. Большинство министров состоят в браке, девять из них родились в Таллинне.

Новое правительство Ратаса по сравнению с прежними можно назвать мужским: из 15 министров только две женщины (министр по делам народонаселения Рийна Сольман и министр образования и науки Майлис Репс). Для сравнения: в первом правительстве Ратаса в должностях министров были утверждены изначально четыре женщины — Майлис Репс, Кадри Симсон, Кайя Ива, Урве Пало.

Во втором правительстве Ратаса из первого в должностях министров остались Майлис Репс, Урмас Рейнсалу, Юри Луйк и Яак Ааб.

Очень много в новом правительстве министров-новичков: Таави Аас, Танель Кийк (оба из Центристской партии), Март Хельме, Мартин Хельме, Рене Кокк, Март Ярвик, Марти Куузик (все из EKRE), Райво Аэг, Рийна Сольман (оба из «Отечества»).

Что говорят цифры о новом правительстве?

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