Лицо нового правительства Эстонии: женатый житель Таллинна средних лет

Средний возраст министров составляет 49 лет и несколько месяцев. Самый старший в правительстве — 69-летний Март Хельме, а самый молодой — 30-летний Танель Кийк. В общей сложности у министров 43 ребенка. В среднем это по три ребенка на каждого. У двух министров (Март Хельме и Майлис Репс) по шесть детей. Большинство министров состоят в браке, девять из них родились в Таллинне.

Новое правительство Ратаса по сравнению с прежними можно назвать мужским: из 15 министров только две женщины (министр по делам народонаселения Рийна Сольман и министр образования и науки Майлис Репс). Для сравнения: в первом правительстве Ратаса в должностях министров были утверждены изначально четыре женщины — Майлис Репс, Кадри Симсон, Кайя Ива, Урве Пало.

Во втором правительстве Ратаса из первого в должностях министров остались Майлис Репс, Урмас Рейнсалу, Юри Луйк и Яак Ааб.

Очень много в новом правительстве министров-новичков: Таави Аас, Танель Кийк (оба из Центристской партии), Март Хельме, Мартин Хельме, Рене Кокк, Март Ярвик, Марти Куузик (все из EKRE), Райво Аэг, Рийна Сольман (оба из «Отечества»).