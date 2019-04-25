Картина дня: песчаная буря, охота на судебных исполнителей и смертельное ДТП

Небо над Эстонией окрасилось в желтый цвет. Что происходит?

Сегодня внимание жителей Эстонии привлек необычный цвет неба. По всей вероятности, желтоватый оттенок ему придала пыль из пустыни Сахары. Песчаная буря добралась до европейских стран уже в начале недели. По прогнозам синоптиков, в четверг пыль должна была достигнуть и Эстонии. Читать далее...

Съехавший с парома грузовик насмерть сбил человека

Вчера вечером в Хийуском уезде мужчина средних лет попал под грузовик и погиб. Читать далее...

Кровь, крики и травмы: поездка на эскалаторе закончилась вызовом скорой

В Пярну в здании, расположенном по адресу Айда, 5, находится уже ставший печально известным эскалатор, на котором произошло много несчастных случаев. Читать далее...

Как житель Эстонии нагрел предпринимателей на 100 000 евро и устроил себе красивую жизнь

Как украсть много денег, а попавшись, - вернуть в четыре раза меньше? Нужно как можно быстрее потратить всё на красивую жизнь. Читать далее...

Дочь тяжело больной пенсионерки: в Нарвской больнице мама не получила нужного лечения

В редакцию Rus.Postimees обратилась Елена Мамыкина, чью мать уже в четвертый раз доставили на машине скорой помощи в Нарвскую больницу с одними и теми же симптомами, и только теперь обнаружили раковую опухоль. Читать далее...

Внеочередная охота на судебных исполнителей

Министерство юстиции начало внеочередную проверку деятельности судебных исполнителей по всей Эстонии и возбудило дисциплинарное расследование в отношении пыльваского судебного исполнителя Айве Колсар, поскольку выяснилось, что в 24 случаях из 30 она арестовала банковские счета должников в полном объеме и после ареста счета оставались совершенно пустыми. Читать далее...

Месть по-нарвски: безработный за сто евро поджег автомобиль полицейского

В декабре прошлого года попавшийся на нарушении ПДД житель Ида-Вирумаа решил отомстить нарвскому патрульному полицейскому, заплатив безработному сто евро, чтобы тот поджег его автомобиль. Читать далее...

Пограничники советуют готовиться к майским пробкам на российско-эстонской границе

В праздничные дни с 1 по 5 и с 9 по 12 мая пограничники ожидают увеличение числа людей и машин, пересекающих российско-финляндскую и российско-эстонскую границы. Читать далее...

Под ремонтируемой улицей в центре Раквере нашли 11 скелетов

Во время ремонта улицы Пикк в Раквере были обнаружены человеческие скелеты и элементы фасада средневековой церкви. Читать далее...

В Египте объявлено чрезвычайное положение

Правительство Египта вводит в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца, передает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на декрет египетских властей. Читать далее...

Йыхви не удается найти замену чиновникам, от которых избавился Мартин Репинский

Волостная управа Йыхви испытывает затруднения в поисках новых специалистов вместо опытных сотрудников, уволенных весной в ходе волны освобождения от должностей, и большинство конкурсов провалилось. Читать далее...

Рада приняла Закон об украинском языке как единственном государственном