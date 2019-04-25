От 2250 до 4700 евро: покидающая пост министра Катри Райк выписала крупные премии подчиненным

Покидающая пост министра внутренних дел социал-демократ Катри Райк выписала несколько крупных премий своим подчиненным.
Советник министра Кристен Канарик получил премию в размере 2700 евро, помощница министра Катрин Лугина поощрена премией в размере 2250 евро, передает Rus.ERR.
И Канарик, и Лугина состоят в рядах Социал-демократической партии.
Еще более крупной премией - 4700 евро - награжден канцлер МВД Лаури Лунга.
Все трое получили премии, как следует из подписанных 24 апреля приказов, за выдающиеся служебные достижения.