Чт, 25.04.2019
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  • От 2250 до 4700 евро: покидающая пост министра Катри Райк выписала крупные премии подчиненным

От 2250 до 4700 евро: покидающая пост министра Катри Райк выписала крупные премии подчиненным

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Катри Райк.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees /

Покидающая пост министра внутренних дел социал-демократ Катри Райк выписала несколько крупных премий своим подчиненным.

Советник министра Кристен Канарик получил премию в размере 2700 евро, помощница министра Катрин Лугина поощрена премией в размере 2250 евро, передает Rus.ERR.

И Канарик, и Лугина состоят в рядах Социал-демократической партии.

Еще более крупной премией - 4700 евро - награжден канцлер МВД Лаури Лунга.

Все трое получили премии, как следует из подписанных 24 апреля приказов, за выдающиеся служебные достижения.

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