Eurostat: рост занятости в странах Балтии в 2018 году был выше среднего по ЕС

Эстония, Латвия и Литва вошли в число 13 стран ЕС, уже в 2018 году достигших уровня занятости, запланированного на 2020 год, или превысивших его. Страны Балтии по этому показателю оказались в одной группе с такими государствами как Чехия, Германия, Швеция, Португалия, Словения, Ирландия, Хорватия, Мальта, Польша и Словакия.

В Латвии уровень занятости среди жителей в возрасте 20-64 лет составил 76,8%. Выше, чем в Латвии, уровень занятости в прошлом году был в Швеции (82,6%), Чехии и Германии (79,9%), Эстонии (79,5%), Нидерландах (79,2%), Великобритании (78,7%), Дании (78,2%) и Литве (77,8%).

Самый низкий в ЕС уровень занятости в 2018 году был в Греции (59,5%), Италии (63%), Хорватии (65,2%) и Испании (67%).

По сравнению с 2017 годом занятость увеличилась во всех странах ЕС.

В ЕС занятость среди жителей в возрасте 20-64 лет в 2018 году составила 73,2% (в 2017 году - 72,2%).