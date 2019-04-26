Фото: на такой террасе хочется проводить все свое свободное время

Как должна выглядеть терраса вашей мечты? Находиться рядом с парником и цветочными клумбами? Или же быть такой, как предлагает портал Kodustiil?
На крыше одного многоквартирного дома в Барселоне оборудовали летнюю кухню и зону отдыха всем на зависть: терраса получилась практичной и максимально продуманной, сообщает Contemporist.
Здесь есть все, необходимое и для проведения семейного торжество или просто для вечернего времяпровождения. Обратите внимание, сколько там разнообразных лежанок! Ведь просто поваляться на мягких подушках тоже очень приятно!
На этой террасе есть и погружная бочка, сидя в которой и потягивая коктейли, можно тоже отлично провести время. А в кухонном уголке найдется все необходимое для приготовления легких закусок и прохладительных напитков.
Нашлось место и для ящиков с растениями, а также хорошо продумана система освещения. Стиль, в котором выдержана терраса - вообще-то дело вкуса, однако все компоненты конкретно этой террасы удивительно гармонируют друг с другом.
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