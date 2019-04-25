Прорыв: искусственный интеллект перевел волны человеческого мозга в речь

Хотя технологией, испытанной в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Nature, в данный момент можно пользоваться лишь в лабораторных условиях, это все же большой прорыв, поскольку впервые компьютерное устройство на основе сигналов, подаваемых человеческим мозгом, сумело сгенерировать целые предложения. Ранее подобные технологии могли воспроизводить лишь отдельные слова или слоги.

«Скачок от слогов к предложениям – технически сложная задача, что делает это исследование впечатляющим», - прокомментировал научное исследование нейролог из Университета Атланты Четан Пандаринатх.

Понятно, что немые люди получали помощь по общению и до изобретения этой технологии, наверное, самый знаменитый пример – физик Стивен Хокинг, который контролировал свой речевой стимулятор с помощью мышцы в щеке. Поскольку в случае устройств такого типа каждое слово приходится распечатывать отдельно, составление слов и предложений с их помощью - довольно медленный и трудоемкий процесс, в минуту можно сказать лишь около 10 слов, в то время как в обычной речи за минуту произносится 150.

В ходе данного исследования ученые использовали инвазивный метод и вставляли говорящим подопытным людям электроды в поверхность мозга, давая им затем прочесть вслух текст из нескольких предложений, чтобы установить, какие сигналы мозга соответствуют различным звукам. Собранные данные были переданы искусственному интеллекту, который должен был научиться воспроизводить из сигналов движения конкретных голосовых связок и голоса.

Затем звуки, сгенерированные на основе мозговых волн, давали прослушать другим подопытным, которые поняли услышанные тексты примерно на 70%. В то же время пока неясно, будет ли работать этот метод работы в случае, если слова будут произноситься только мысленно и не будут проходить через голосовые связки.