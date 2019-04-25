Электрокары Tesla Model S и Model X прошли модернизацию

У всех вариантов хэтчбека Tesla Model S и кроссовера Model X выросли мощность и крутящий момент (цифры не приводятся). Запас хода с батареей на 100 кВт•ч увеличен более чем на 10%: с 335 и 295 миль до 370 и 325 (595 и 523 км). Зарядка от терминалов V2 и V3 ускорена на 50%.
Адаптивная подвеска стала еще комфортнее. Кроме того, в гамму возвращены версии Standard Range, поэтому цены на Model S и Model X теперь начинаются от $78 000 (70 000 евро) и $83 000 (73 000 евро) против $88 000 (78 000 евро) и $93 000 (82 000 евро) ранее за базовый Long Range, пишет Drive.
Вчера Tesla опубликовала финансовый отчет за первый квартал. Выручка от продажи электромобилей упала на 41% (с $6,3 млрд до $3,7 млрд), общий объем просел на 38% (с $7,2 млрд до $4,5 млрд). Чистый убыток составил $702 млн. Сказалась крупнейшая за всю историю компании выплата по облигациям ($920 млн). Денежный резерв стал самым низким за последние три года ($2,2 млрд).
Поставки машин существенно сократились: Модели 3 — на 31% (63 000 штук), а ветеранов Model S и Model X — более чем вдвое (12 100, -56%). Но Илон Маск заверил, что во втором-третьем кварталах Tesla отыграется, и подтвердил прогноз: в 2019-м клиентам будет поставлено от 360 000 до 400 000 машин. Фондовый рынок отреагировал на отчет падением акций Теслы на 3,1%, однако вскоре бумаги выросли на 2,8%.