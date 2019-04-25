Электрокары Tesla Model S и Model X прошли модернизацию

Адаптивная подвеска стала еще комфортнее. Кроме того, в гамму возвращены версии Standard Range, поэтому цены на Model S и Model X теперь начинаются от $78 000 (70 000 евро) и $83 000 (73 000 евро) против $88 000 (78 000 евро) и $93 000 (82 000 евро) ранее за базовый Long Range, пишет Drive.

Вчера Tesla опубликовала финансовый отчет за первый квартал. Выручка от продажи электромобилей упала на 41% (с $6,3 млрд до $3,7 млрд), общий объем просел на 38% (с $7,2 млрд до $4,5 млрд). Чистый убыток составил $702 млн. Сказалась крупнейшая за всю историю компании выплата по облигациям ($920 млн). Денежный резерв стал самым низким за последние три года ($2,2 млрд).