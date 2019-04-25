Таинственный дым распространяется по Эстонии: люди мучаются от едкой вони, экстренные службы ищут источник

После полудня в редакцию Lõuna-Eesti Postimees сообщили, что в городе Тырва и в его окрестностях чувствуется сильный запах дыма.

«Только приехал из Паткюла, там сильный запах дыма, можно даже сказать, что запах гари, - сказал обратившийся в редакцию мужчина. - Приехал в Тырва - и тут та же история».

Руководитель по коммуникации Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал, что Спасательный департамент в курсе ситуации. «Спасатели получили из приграничных районов много сообщений о распространяющемся там дыме. До сих пор источник дыма или смога не найден. Планируется попросить о помощи Департамент полиции и погранохраны, чтобы их самолет пролетел над этими районами и помог прояснить ситуацию», - сказал около 14 часов Кийк.

В 15.10 он уточнил, что запах распространился значительно дальше Валгамаа. «Вызовы поступили из Вырумаа, Вильяндимаа, Пярнумаа и даже из Рапламаа. Самолет Департамента полиции и погранохраны скоро пролетит над этими территориями и надеемся, что тогда мы узнаем больше».

Ситуацию не прояснил и дежурный синоптик Службы погоды. «Мы сами беседовали на эту тему со спасательными службами, но сложно сказать что-то конкретное. Очевидно, что где-то что-то горит. Но где, сложно сказать. Возможно, в России, но это совсем не точно. Поводами для такого предположения стал снимок спутника с дымкой над Россией и то, что дует восточный ветер. Но это всего лишь догадки».

Возможность, что причиной этого явления стала добравшаяся до нас пыль из пустыни Сахары, считает синоптик еще менее вероятной. «Маловероятно, что пыль сопровождается запахом гари».

По словам представителя Спасательного департамента Тоомаса Кяэпарини, департамент связался с российскими спасателями Псковской области, чтобы уточнить данные о пожарах в том районе, откуда мог распространяться дым в Эстонию. Но в Псковской области на данный момент также нет ни одного пожара.

В 16.45 Марек Кийк сказал, что отчет о полете еще не получен и пока неясно, речь идет о дыме или о каком-то погодном явлении. «Этот смог виден, даже если смотрю из своего окна, он везде».