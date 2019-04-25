На Балтийском вокзале можно будет вернуться в советское время

По словам организатора выставки «Путешествие во времени. Жизнь в Советской Эстонии» Танеля Соосаара, выставка бросает взгляд на период, о котором сейчас уже можно вспоминать с легкой улыбкой. «Представляете, было время, когда из старого детского велосипеда и бензопилы сооружали газонокосилку, а из обертки пакетов из-под молока сшивали коврики для ванной комнаты. Историй о советском времени, которые из 2019 года выглядят абсурдными и смешными, бесконечно много. На нашей выставке, путешествуя во времени, можно всё это вспомнить», - отметил Соосаар.

Специально для выставки в павильоне ожидания Балтийского вокзала будет построена трехкомнатная квартира советского времени в полном размере. На выставке также представлены автомат с газированной водой, который когда-то можно было встретить на городских улицах, желтая бочка с квасом, из которой каждый при желании сможет попробовать любимый напиток.

Соосаар добавил, что выставка является своеобразным выражением уважения людям того времени, которые при отсутствии возможностей и дефиците товаров проявляли небывалую находчивость, изготавливая всё необходимое самостоятельно. «Так появился редкий экспонат нашей выставки – автомобиль под названием «Домовой». Его соорудил дядя Уно в собственном дворе в Тюри, поскольку понимал, что для него единственная возможность иметь автомобиль – это сделать его самому», - рассказал организатор выставки.

В рамках выставки путешествия во времени Государственный архив представит экспозиции созданных в 1980-е годы обложек виниловых пластинок и киноафиш.

Основанная на собрании грампластинок Государственного архива выставка «Песни и истории о прошлом» знакомит с оформленными в 1980-х годах обложками виниловых пластинок. Выставка принесет посетителям как радость узнавания, так и открытия, сосредоточившись на выдающихся примерах графического дизайна и фотомонтажа. Выставку будут сопровождать музыкальные клипы с содержавшихся в представленных обложках грампластинок.

Золотые восьмидесятые годы отечественного изобразительного искусства продемонстрирует экспозиция «Авторский плакат Eesti film 1970-1980-х годов», на которой будет показано около 20 киноафиш, выделявшихся как оригинальным графическим дизайном, так и элементами экспериментального фотоискусства.