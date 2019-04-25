Его жизнь может быть в опасности: полиция разыскивает 35-летнего мужчину

Сегодня полиция получила сообщение, что близким не удается связаться с проживающим на улице Васара в Тарту Робертом. Последние дни он не ходил на работу и оставил дома мобильный телефон. На основании собранной к настоящему моменту информации, у полиции есть основание полагать, что без посторонней помощи здоровью и жизни этого молодого мужчины может угрожать опасность.

Обычно он перемещался по районам Ропка и Веэрику. Также он занимался бегом, как правило, от улицы Васара до моста Ихасте и обратно. Сейчас полиция проверяет эти районы и собирает дополнительную информацию, которая помогла бы установить местонахождение Роберта.

Приметы пропавшего: рост 174 см, худощавое телосложение, черные волосы и короткая борода. Он может быть одет в коричневато-сероватую ветровку, джинсы и темно-коричневые ботинки.