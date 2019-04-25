Прокурор требует осудить серийного убийцу Устименко еще на 16 лет

Прокурор потребовал приговорить находящегося под судом вместе с Устименко Николая Лиличкина к 15 годам тюрьмы и продлить срок его наказания за счет неотбытого срока, назначенного Тартуским уездным судом 29 октября прошлого года. Таким образом, совокупный срок наказания Лиличкина составил бы 15 лет и три месяца.

Защитник Лиличкина попросил оправдать его, поскольку отсутствуют доказательства, что Лиличкин подстрекал Устименко к убийству.

Защитник Устименко попросил оправдать его клиента частично и заявил о попытке убийства, что отсутствовало намерение убить и что это преступление можно квалифицировать как причинение физического насилия.

Суд примет решение 6 мая.

Лыунаская окружная прокуратура обвиняет Устименко (37) в покушении, а Лиличкина (56) в содействии покушению и в соучастии в покушении.

Согласно обвинению, 14 февраля 2017 года Устименко, являясь заключенным Тартуской тюрьмы, при содействии заключенного Лиличкина, ударил бритвенным лезвием по руке и горлу находившегося при исполнении обязанностей 50-летнего служащего тюрьмы. Согласно обвинению, целью Устименко было убийство служащего тюрьмы.

Лиличкина прокуратура обвиняет в том, что он с 27 августа 2015 года по 14 февраля 2017 года подстрекал Устименко к убийству года служащего Тартуской тюрьмы.

Устименко отрицает, что ударил другого заключенного, но признает, что облил его горячей водой, что, по его словам, было сделано из соображений самозащиты. Он также признает себя виновным в бомбовой угрозе и в нападении на охранника с бритвенным лезвием, но отрицает намерение убить охранника. Лиличкин отрицает вину по всем пунктам обвинения, кроме того, что ударом ноги выбил из рук у охранника пластиковый стаканчик.

Согласно обвинению, Лиличкин подстрекал Устименко отрезать охранникам головы и в виде моральной поддержки и инструкций оказывал содействие попытке убийства старшего охранника.

Устименко также обвиняют в том, что 17 августа 2017 года он угрожал убить находившегося при исполнении служебных обязанностей охранника, которого он уже ранее пытался убить.

Он также угрожал убийством двум разным охранникам 19 ноября и 4 декабря 2017 года.

Согласно обвинению, 21 июня 2015 года на кухне жилого отсека Тартуской тюрьмы Устименко плеснул в 54-летнего заключенного горячей водой из кружки, чем причинил ему ожоги I и II степени. 23 января 2017 года Устименко нанес 31-летнему заключенному удары рукой и ногой.

Устименко также обвиняют в том, что 25 октября 2016 года он позвонил из Тартуской тюрьмы по номеру клиентской информации Департамента полиции и погранохраны и сообщил, что в здании или на парковке Министерства юстиции заложена бомба. Здание министерства эвакуировали, на место прибыли полиция и саперы, но бомбу не нашли.

Лиличкин также обвиняется в том, что 24 июня 2017 года ударил старшего охранника Тартуской тюрьмы ногой.