Видео: усталый водитель создал несколько опасных ситуаций на шоссе Таллинн-Нарва

Выяснилось, что управлявший грузовиком 23-летний мужчина нарушил требования режима времени в пути и времени отдыха и создал несколько опасных ситуаций на дороге. В качестве наказания за нарушение суд назначил ему восемь дней ареста, он был также лишен прав на управление транспортным средством на четыре месяца.

По словам капитана полиции патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Анники Эльм, о данном водителе полиция получала сообщения и раннее, в том числе и утром того же дня.

"Полиции сообщили о ехавшем в сторону Нарвы грузовике с подозрительной манерой езды. Патрульные полицейские проверили водителя, он был трезв, провели с ним беседу, призвали быть внимательнее на дороге и разрешили продолжить путь. На обратном пути из Нарвы этот водитель вновь привлек внимание своим неуверенным стилем вождения", – рассказала Эльм, подчеркнув, что полиции очень важна информация, поступающая от других внимательных участников дорожного движения, так как благодаря этому полицейские задерживают много опасных водителей.

В этот раз водителя остановили недалеко от Йыхви. "Профессиональные водители обязаны придерживаться требований к режиму времени в пути и времени отдыха, при необходимости водитель должен представить при проверке данные за текущий день и предыдущие 28 дней. В данном случае патрульные полицейские поверили документацию и записанные данные и выяснили, что водитель намеренно предоставил ложные данные о своем рабочем времени и пытался показать, что в предыдущие дни он работал гораздо меньше, чем на самом деле", – сказала Анника Эльм.

„Данные о рабочем времени были частично заменены данными о времени отдыха. В полном объеме действительное время работы задержанного водителя установить не удалось, но, принимая во внимание другие доказательства, было ясно, что это значительно больше разрешенного. Водитель сказал, что часть регистрационных листов тахографа он выбросил и заменил пустыми", – сказала капитан полиции.

Водитель признался, что он устал, и поэтому сразу не заметил распоряжения полицейских остановиться. Полицейские задержали его. На судебном заседании, которое прошло 21 апреля, Вируский уездный суд назначил мужчине в качестве наказания восемь дней ареста, в качестве дополнительного наказания он был лишен права на управление транспортным средством на четыре месяца.

„Усталый водитель за рулем представляет очень большую опасность как для самого себя, так и для других участников дорожного движения. Чем больше транспортное средство, которым он управляет, тем больше опасность. Транспортным средством нельзя управляет на "автопилоте", если водитель устал, то поездку надо отложить", – напоминает Анника Эльм.

За последний год данный мужчина наказывался в уголовном порядке за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за превышение скорости, за нарушения, связанными с использованием тахографа, за причинение ДТП и уезд с места ДТП. Решение суда еще не вступило в силу.