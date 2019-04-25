Почему две трети туристов скрывают всю правду о своем отпуске

Если вы видите, что фотографии из путешествия вашего друга в Instagram выглядят чересчур идеальными, скорее всего, ваши сомнения небезосновательны. Исследование с участием более четырех тысяч туристов показало, что они практически всегда обманывают своих друзей и знакомых и лгут им о том, насколько хороша была поездка.

В ходе опроса выяснилось, что две трети путешественников значительно приукрасили, насколько удивительным был их последний отпуск. Особенно когда речь шла о погоде, гостинице и количестве достопримечательностей, которые им удалось посмотреть. При этом туристы обманывали своё окружение и с помощью фото в социальных сетях, и при личном общении. Респонденты также сознались, что врали даже в сугубо личных вопросах: сколько алкоголя в поездке они выпили, сколько денег потратили, с кем проводили ночи и вообще, как наслаждались отпуском в целом. Во всех подробностях. Более половины туристов также заявили, что никому никогда не рассказывали, что на самом деле их отпуск был ужасен. Каждый десятый респондент признался, что разместил поддельную фотографию, чтобы поездка выглядела более эффектно.

Наиболее распространенными причинами лжи об отпуске названы попытки произвести «крутое» впечатление на людей. Кроме того, когда человек редко бывает на отдыхе, он испытывает дополнительное давление и старается сделать всё, чтобы его поездка выглядела со стороны на все 100.