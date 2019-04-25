Два сотрудника Идаской префектуры воровали полицейскую форму и оснащение для продажи в интернете

Согласно предъявленному подозрению, один из подозреваемых совершал преступления в течение шести месяцев, другой действовал более длительное время. Собранные на сегодняшний день данные указывают на то, что присвоенную служебную форму и элементы полицейского оснащения продавали через интернет-порталы. Подозреваемые действовали по отдельности. Во время проведения обысков подозреваемые выдали добровольно большую часть присвоенных вещей. Количество проданных или выставленных на продажу элементов, которые фигурируют в деле как доказательства, достигает 140.