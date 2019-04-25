Чт, 25.04.2019
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  • Два сотрудника Идаской префектуры воровали полицейскую форму и оснащение для продажи в интернете

Два сотрудника Идаской префектуры воровали полицейскую форму и оснащение для продажи в интернете

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Фото иллюстративное.

ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM/EMF

Чиновников Идаской префектуры подозревают в присвоении и попытке присвоения служебной формы и дополнительного полицейского оснащения. Чиновники подали заявление на увольнение. Служебные отношения с ними прекращены.

Согласно предъявленному подозрению, один из подозреваемых совершал преступления в течение шести месяцев, другой действовал более длительное время. Собранные на сегодняшний день данные указывают на то, что присвоенную служебную форму и элементы полицейского оснащения продавали через интернет-порталы. Подозреваемые действовали по отдельности. Во время проведения обысков подозреваемые выдали добровольно большую часть присвоенных вещей. Количество проданных или выставленных на продажу элементов, которые фигурируют в деле как доказательства, достигает 140.

Служебный стаж чиновников составляет более 15 лет. Служебные отношения с ними на сегодняшний день прекращены.

Суд арестовал денежные средства одного подозреваемого в размере дохода, который был заработан путем совершения преступлений.

Досудебное следствие ведет Идаская служба внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны под руководством Вируской окружной прокуратуры.

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