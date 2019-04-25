Пропавшая в начале недели Ольга нашлась

Сегодня пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Ольга пришла сама сегодня утром домой и с ней все в порядке.

Выяснилось, что женщина была у знакомой, но в связи с состоянием ее здоровья Ольга не может самостоятельно ориентироваться во времени, поэтому она не осознавала, что длительное время была недоступна и тем самым доставила беспокойство близким.