Пт, 26.04.2019
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Пропавшая в начале недели Ольга нашлась

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Пропавшая 65-летняя Ольга.

ФОТО: Ida prefektuur

В четверг, 25 апреля, полиция обратилась за помощью для установления местонахождения 65-летней Ольги, которая ушла из своего дома в Тапа 22 апреля.

Сегодня пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Ольга пришла сама сегодня утром домой и с ней все в порядке.

Выяснилось, что женщина была у знакомой, но в связи с состоянием ее здоровья Ольга не может самостоятельно ориентироваться во времени, поэтому она не осознавала, что длительное время была недоступна и тем самым доставила беспокойство близким.

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