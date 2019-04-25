Фото: человек с рюкзаком устроил переполох в центре Таллинна, на место вызвали полицию, спасателей и саперов
Сегодня в 17:37 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне возле многоквартирного дома на Тартуском шоссе найден подозрительный рюкзак.
На сообщение отреагировали полицейские патрули, спасатели и саперы, сообщает Postimees.
В интересах безопасности полицейские ограничили движение возле Stockmann. Сейчас саперы выясняют, представляет ли угрозу содержимое рюкзака.
Около 18 часов появился владелец рюкзака, передает пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. Оставленный на улице рюкзак не представлял ни для кого опасности, движение в центре города восстановлено.