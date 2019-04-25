Чт, 25.04.2019
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  • Фото: человек с рюкзаком устроил переполох в центре Таллинна, на место вызвали полицию, спасателей и саперов

Фото: человек с рюкзаком устроил переполох в центре Таллинна, на место вызвали полицию, спасателей и саперов
Дополнено в 18:18!

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Stockmanni juures on politsei kinni pannud ristmiku.

ФОТО: Kuvatõmmis

Сегодня в 17:37 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне возле многоквартирного дома на Тартуском шоссе найден подозрительный рюкзак.

ФОТО: Postimees.ee lugeja foto

На сообщение отреагировали полицейские патрули, спасатели и саперы, сообщает Postimees.

В интересах безопасности полицейские ограничили движение возле Stockmann. Сейчас саперы выясняют, представляет ли угрозу содержимое рюкзака. 

Около 18 часов появился владелец рюкзака, передает пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. Оставленный на улице рюкзак не представлял ни для кого опасности, движение в центре города восстановлено. 

ФОТО: Postimees.ee

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