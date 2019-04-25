В Ласнамяэ открылся новый магазин A1000: смотрите, какие там цены

По словам одного из представителей A1000 Market Тармо Лауринга, магазины A1000 хорошо принимаются людьми. «Посетители ежедневно оставляют отзывы и оборот растет».

Он говорит, что их магазин отличается от магазинов других сетей именно ассортиментом продуктов и способом выставления товара. «Наша концепция заключается в том, чтобы инвестировать меньше средств в любой вид роскоши и стараться поддерживать как можно более низкие цены и в то же время выплачивать своим сотрудникам конкурентоспособную зарплату».

A1000 Market отличается от других магазинов скорее товарами и способом их выставления в зале, чем ценами. Хотя цены остаются в какой-то степени на уровне дешевых столичных магазинов, в магазине для обычного покупателя много незнакомого товара.

В A1000 Marketis много товаров незнакомых производителей. ФОТО: Maria Joost

«Мы должны много товара привозить сами и мы пытаемся, чтобы ассортимент был несколько другой. С большими сетями мы не в состоянии конкурировать», - говорит он.

В следующие полтора месяца магазины A1000 Market должны появиться в Нарве и Пярну. «В Нарве, видимо, откроем в начале июня и это будет самый большой магазин», - говорит Лауринг, отмечая что площадь нарвского магазина будет около 3000 квадратных метров. «Он будет в очень хорошем месте в Нарве. Мы уже год строим».

Следующий магазин в Таллинне появится в феврале следующего года.