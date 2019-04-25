Фото: грузовик столкнулся с легковым автомобилем, пострадал ребенок

В результате столкновения пострадал находившийся в Volkswagen 13-летний ребенок и медики доставили его в больницу для проверки состояния здоровья, сообщает Tartu Postimees. Полицейский на месте происшествия уточнил, что оба водителя были трезвыми и у них есть водительские права.