Фото: грузовик столкнулся с легковым автомобилем, пострадал ребенок

Сегодня в 17.20 поступило сообщение о ДТП в Тарту на улице Рийя. По до сих пор неизвестной причине грузовик Mercedes врезался в легковой автомобиль Volkswagen Passat.
В результате столкновения пострадал находившийся в Volkswagen 13-летний ребенок и медики доставили его в больницу для проверки состояния здоровья, сообщает Tartu Postimees. Полицейский на месте происшествия уточнил, что оба водителя были трезвыми и у них есть водительские права.
Поскольку обстоятельства ДТП путанные и имеющаяся информация противоречивая, полиция просит помощи очевидцев. Всех, кто видел данное ДТП или может рассказать другую полезную информацию, просят позвонить по телефону 730 8814 или написать на адрес электронной почты louna.ate@list.politsei.ee.