Нарвские депутаты назначили новый состав управы и повысили зарплаты руководству города

Алексей Евграфов предложил назначить членами городской управы директоров четырех городских департаментов - всех, кроме директора Департамента архитектуры и городского планирования Олега Андреева, который находится на больничном, и директора Департамента экономики и городского развития - это место вакантно после того, как уволился Георгий Игнатов.

Депутат Юрий Рауд от имени оппозиции предложил ввести в управу все шесть директоров департаментов:

“На сегодняшний день у нас шесть департаментов, но два руководителя отсутствуют, поэтому они не включены в структуру. Мы считаем, что структура не должна быть привязана к конкретным фамилиям”.

Правящая фракция после этого предложения взяла перерыв для обсуждения, но решила не поддерживать идею оппозиции. Вообще, нарвские депутаты поставили в четверг своеобразный рекорд - при обсуждении первых четырех вопросов повестки дня фракции четыре раза объявляли десятиминутные перерывы перед голосованием, чтобы договориться внутри фракции, как голосовать.

В итоге, предложение мэра приняли в первоначальном виде - в состав городской управы Нарвы теперь входят мэр Алексей Евграфов, Елена Голубева, Елена Скулачева, Елена Васильева и Виктория Лутус.

В дополнение к своей основной директорской зарплате они будут получать по 250 евро как члены управы.

Гораздо более оживленное обсуждение вызвал вопрос повышения зарплаты мэру города и председателю городского собрания.

Ранее городские власти сообщали, что зарплату мэра планируется поднять с нынешних 3000 евро до 4860 евро. Но на самом заседании правящая фракция предложила ограничиться повышением до 4000 евро.

Поскольку на этом же заседании обсуждался вопрос повышения зарплат чиновникам и работникам муниципальных учреждений в среднем на 20%, депутат Антс Кутти от имени оппозиционной фракции предложил и мэру города повысить зарплату на те же 20%, то есть до 3600 евро.

Бывший мэр Нарвы Тармо Таммисте, который сейчас является депутатом горсобрания, заметил, что Алексей Евграфов еще не показал себя, и повышение зарплаты выглядит преждевременным.

Депутат Сергей Горлач отметил, что прокуратура расследует законность действий председателя горсобрания Ирины Янович при отстранении предыдущего мэра, и в такой ситуации неэтично повышать ей зарплату.

Член правящей фракции Владимир Бутузов парировал, что решения суда по этому вопросу еще нет, и зарплата (или, если говорить юридически корректно, компенсация за выполнение обязанностей) повышается не персонально для Ирины Янович, а для председателя горсобрания. Если действия Ирины Янович и вправду будут признаны незаконными, эту должность займет другой человек, который будет получать соответствующую зарплату.