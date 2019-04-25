Чт, 25.04.2019
"Мы привыкли, что нам нужны патроны, чтобы отстреливаться. Теперь же нам нужно думать о том, чтобы, может быть, копить патроны для управления страной" Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
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  • Полиция поймала водителя, который мчался со скорость 180 км/ч

Полиция поймала водителя, который мчался со скорость 180 км/ч

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Полицейский измеряет скорость. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

Полиция задержала в Хяэдемеэсте водителя, который превысил разрешенную скорость минимум на 94 км/ч, сообщает Pärnu Postimees.

В середине апреля за превышение скорости был задержан 57-летний мужчина. На участке дороги было ограничение в 90 км/ч, а автомобиль ехал по шоссе со скоростью минимум 184 км/ч.

В его отношении было начато производство о проступке. В таком случае нарушителю может грозить наказание до 300 штрафных единиц, арест или изъятие водительских прав до 24 месяцев.

«Это время, которое можно выиграть с превышением скорости, не стоит покалеченных или отнятых жизней», - напомнил участникам дорожного движения представитель Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа.

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