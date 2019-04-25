Полиция поймала водителя, который мчался со скорость 180 км/ч

В середине апреля за превышение скорости был задержан 57-летний мужчина. На участке дороги было ограничение в 90 км/ч, а автомобиль ехал по шоссе со скоростью минимум 184 км/ч.

В его отношении было начато производство о проступке. В таком случае нарушителю может грозить наказание до 300 штрафных единиц, арест или изъятие водительских прав до 24 месяцев.