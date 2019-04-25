Резервистов вызвали на двухнедельные учения

В ходе учебных сборов резервисты будут отрабатывать действия по защите авиабазы в условиях ухудшения обстановки безопасности, сообщила в четверг BNS пресс-служба главного штаба Сил обороны. Для этого участники учений будут отрабатывать в основном пехотные тактические действия в секции, группе и роте.

По словам начальника авиабазы подполковника Юлара Лыхмуса, базовые навыки резервистов по большей части единообразные, поскольку все они прошли срочную военную службу. „Большой упор в учебных сборах ставится на то, чтобы освежить и закрепить в процессе учений знания, боевые навыки и умения в совместных действиях с подразделениями авиабазы“,- сказл Лыхмус.