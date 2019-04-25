Чт, 25.04.2019
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Резервистов вызвали на двухнедельные учения

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Резервистов вызывают на внеплановые сборы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu

В Эмари в четверг начались двухнедельные сборы резервистов противовоздушной обороны, в ходе которых командный состав из резервистов вспомнит полученные во время службы знания и отработает действия подразделений в военное время.

В ходе учебных сборов резервисты будут отрабатывать действия по защите авиабазы в условиях ухудшения обстановки безопасности, сообщила в четверг BNS пресс-служба главного штаба Сил обороны. Для этого участники учений будут отрабатывать в основном пехотные тактические действия в секции, группе и роте.

По словам начальника авиабазы подполковника Юлара Лыхмуса, базовые навыки резервистов по большей части единообразные, поскольку все они прошли срочную военную службу. „Большой упор в учебных сборах ставится на то, чтобы освежить и закрепить в процессе учений знания, боевые навыки и умения в совместных действиях с подразделениями авиабазы“,- сказл Лыхмус.

Учебные сборы кульминируют учениями авиабазы Baas lukku с выполнением различных тактических задач на территории волостей Падизе, Вазалемма и Кейла с 7 по 9 мая. На учениях будут применяться учебные патроны и иные имитационные средства.

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