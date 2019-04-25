Невероятная история: девочка пролетела 12 этажей и выжила

Инцидент произошел еще 13 апреля, однако известно об этом стало только сейчас, передает Lenta.ru. Хетал Сароли перегнулась через перила балкона, чтобы посмотреть на идущих по улице школьных подруг, и не удержала равновесие. Она приземлилась на шиферную крышу сарая для велосипедов.

Свидетели немедленно вызвали скорую, девочку доставили в больницу. Несмотря на два перелома рук, обширный перелом грудины, а также травмы живота, головы и ног, медикам удалось ее спасти. Врачи назвали чудом то, что ей удалось выжить и ее основные органы — мозг, сердце, почки и печень — не были повреждены.