Студия Postimees: как снять деньги из второй пенсионной ступени, и стоит ли?

Одним из главных обещаний новой коалиции станет реформа второй пенсионной ступени. Какова основная цель и цена предвыборного обещания Isamaa?
На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфирре экс-министр финансов, один из авторов грядущей реформы Свен Сестер (Isamaa) и финансовый эксперт Рон Лувищук.
- Зачем понадобилось открыть выход из второй ступени?
- Какие риски лежат на поверхности? Есть ли уверенность в том, что люди не проедят снятые деньги, а начнут их инвестировать?
- Как обеспечить достойную пенсию? Есть ли гарантии того, что пенсии в будущем не снизятся, а налоги не повысятся?
- Как снять деньги после подачи заявления? Можно ли будет, уплатив налог, забрать все накопления сразу и наличными?
- Почему процесс выхода из второй ступени растянут на 2 года?
- Жители Эстонии не умеют оценивать свои возможности откладывать деньги на будущее, и это подтверждается печальной статистикой третьей ступени. Откуда взялась уверенность, что вдруг все изменится?
- Много ли будет желающих остаться во второй ступени?
- Ограничат ли тех, кто продолжит отчисления на свои инвестиционные счета, только Эстонией?