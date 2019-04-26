Пт, 26.04.2019
"Мы привыкли, что нам нужны патроны, чтобы отстреливаться. Теперь же нам нужно думать о том, чтобы, может быть, копить патроны для управления страной" Март Хельме
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  • Студия Postimees: как снять деньги из второй пенсионной ступени, и стоит ли?

Студия Postimees: как снять деньги из второй пенсионной ступени, и стоит ли?

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Свен Сестер, Рон Лувищук

ФОТО: Pm

Одним из главных обещаний новой коалиции станет реформа второй пенсионной ступени. Какова основная цель и цена предвыборного обещания Isamaa?

На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфирре экс-министр финансов, один из авторов грядущей реформы Свен Сестер (Isamaa) и финансовый эксперт Рон Лувищук.

  • Зачем понадобилось открыть выход из второй ступени?
  • Какие риски лежат на поверхности? Есть ли уверенность в том, что люди не проедят снятые деньги, а начнут их инвестировать?
  • Как обеспечить достойную пенсию? Есть ли гарантии того, что пенсии в будущем не снизятся, а налоги не повысятся?
  • Как снять деньги после подачи заявления? Можно ли будет, уплатив налог, забрать все накопления сразу и наличными?
  • Почему процесс выхода из второй ступени растянут на 2 года? 
  • Жители Эстонии не умеют оценивать свои возможности откладывать деньги на будущее, и это подтверждается печальной статистикой третьей ступени. Откуда взялась уверенность, что вдруг все изменится?
  • Много ли будет желающих остаться во второй ступени?
  • Ограничат ли тех, кто продолжит отчисления на свои инвестиционные счета, только Эстонией? 

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