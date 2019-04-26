Свен Сестер – отказ от второй ступени будет выгодным для всех; Рон Лувищук – снятые деньги будут потрачены впустую

Одно из главных обещаний новой коалиции - реформа второй пенсионной ступени. Какова основная цель и цена предвыборного обещания Isamaa?
На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире экс-министр финансов, один из авторов грядущей реформы Свен Сестер (Isamaa) и финансовый эксперт Рон Лувищук.
Сестер утверждает, что снять деньги будет очень просто, в том числе наличными. По его словам, конечная цель реформы в том, чтобы у людей появилась возможность напрямую инвестировать по всему миру.
Опрометчиво думать, что человек отчисляет во II ступень 2% и государство добавляет еще 4%. Это не так! Эти деньги берутся из I ступени. При наличии второй ступени страхования первая автоматически уменьшается на 4%.
Лувищук полагает, что в итоге может получиться так, что люди окажутся с деньгами, но вложить их будет некуда. По словам эксперта, снятые деньги почти наверняка будут потрачены впустую, учитывая финансовую безграмотность населения.
Проблема в том, что люди не готовы к тому, чтобы самостоятельно принимать решения. Тех, кто просто снимет деньги и их потратит, будет в несколько раз больше, чем тех, кто инвестирует.
Фрагмент дискуссии:
– Зачем понадобилось открыть выход из второй ступени? Какие риски лежат на поверхности?
Свен Сестер: – На самом деле, всем давно пора понять только одно. Те, кто не присоединились ко второй ступени пенсионного страхования, на сегодняшний день в выигрыше. Их пенсии обеспечиваются 20% социального налога, а при наличии II ступени в основную пенсию идет только 16%, а оставшиеся 4% добавляется во вторую ступень.
При этом доходность второй ступени – ниже, чем рост первой ступени, который обеспечивается благодаря индексации. И это реальность.
Именно по этой причине «Отечество» твердо решило вынести этот вопрос на повестку дня.
– То есть, вы признаете полный провал второй ступени?
– Это не полный провал, а просто реальность. Опрометчиво думать, что человек отчисляет во II ступень 2% и государство добавляет еще 4%. Это не так! Эти деньги берутся из I ступени. При наличии второй ступени страхования, первая автоматически уменьшается на 4%.
Доходность второй ступени на протяжении последних 17 лет была ниже, чем рост первой ступени, который обеспечивается благодаря индексации. И это реальность.
Рон Лувищук: – Это неоспоримый факт. Однако для меня основной вопрос заключается в том, что произойдет, когда люди начнут вынимать деньги из второй ступени? Логично, если бы эти деньги были инвестированы. Но, скорее всего, они будут просто потрачены. Соответственно, через 20-30 лет, когда выйдут на пенсию те, кто не копил себе на старость, нагрузка на экономику резко увеличится.
Свен Сестер: – Мы исходим из того, что человек всегда умнее государства. Ему нужно дать возможность самому принимать решения. Если он ошибется и потеряет деньги на инвестициях, это будет его ошибка. С другой стороны, все желающие, если они верят в эффективность пенсионных фондов, смогут продолжить перечисления во вторую ступень пенсионного страхования. Пусть копят деньги и дальше по системе 2+4%.
Второй вариант – работать с акциями через инвестиционный счет, и пока ты оттуда ничего не снимаешь, ты не платишь налогов ни копейки. Такая возможность есть уже и сейчас. Третий вариант, который откроется с будущего года, – это снять все деньги и распоряжаться ими по своему усмотрению.
Все деньги можно будет снять в течение двух лет после подачи заявления, в том числе наличными. Только с этих сумм придется уплатить налог в 20%. Снятые деньги можно будет пустить куда угодно.
Рон Лувищук: – Если инвестировать сейчас с разумной доходностью (по американским акциям 10% годовых), то люди могли бы заработать больше, превратив свои 4% в 10%. Проблема в том, что люди не готовы самостоятельно принимать решения. Тех, кто просто снимет деньги и их потратит, будет в несколько раз больше тех, кто инвестирует.
Свен Сестер: – Реальная доходность пенсионных фондов в Эстонии за последний год составила -0,1, а за последние 17 лет и того ниже: -0,2% годовых. Сейчас люди связаны по рукам и ногам: у них есть возможность выбирать только между 4 управляющими компаниями и 20 фондами. В мире же сотни разных фондов!
Рон Лувищук: – Но у нас нет возможности выйти на эти фонды! На данный момент единственная возможность использовать инвестиционный счет – воспользоваться услугами тех же самых крупных банков Эстонии. А в США выбор огромен: 10 000 инвестиционных фондов и самые разные возможности.
Свен Сестер: – Поэтому мы и хотим открыть людям новые возможности для инвестиций своих средств. Это могут быть не только 24 имеющихся фонда, но и разные акции (Tallink, Eesti Energia и т.д.) и фонды недвижимости.
Рон Лувищук: – Давайте говорить честно. Количество людей, способных принять адекватное решение, сильно ограничено. 90% населения Эстонии не понимают, что такое акции, облигации, инвестиции, и что такое потеря денег на инвестициях.
Свен Сестер: – Например, в Великобритании в 2015 году сделали пенсионное страхование добровольным по достижении человеком возраста 55 лет. В итоге, 50% вкладчиков сразу сняли свои деньги, 33% заключили контракт с пенсионным фондом, и оставшиеся 17% оформили пенсионную страховку. Из 50% людей, вышедших из пенсионной ступени, 52% стали дальше сами инвестировать, 25% сделали ремонт и купили машины.
– Как снять деньги после подачи заявления? Можно ли будет, уплатив налог, забрать все накопления сразу и наличными? Откроется ли возможность перечислять средства на зарубежные инвестиционные счета?
Свен Сестер: – Все деньги можно будет снять в течение двух лет после подачи заявления, в том числе наличными. Только с этих сумм придется уплатить налог в 20%. Снятые деньги можно будет пустить куда угодно, в том числе на 500 крупнейших предприятий американской биржи.
Рон Лувищук: – Каким образом будет обеспечен доступ к иностранным фондам? Сейчас попытка открыть счет в американской инвестиционной компании – это такая головная боль, что даже не описать. Эстонский рынок объемом 3 млрд евро – это просто мелочь. В итоге, люди окажутся с деньгами, но вложить их будет некуда.
Свен Сестер: – Цель в том, чтобы у людей была возможность напрямую инвестировать по всему миру.
Смотрите интервью в повторе!
- Зачем понадобилось открыть выход из второй ступени?
- Какие риски лежат на поверхности? Есть ли уверенность в том, что люди не проедят снятые деньги, а начнут их инвестировать?
- Как обеспечить достойную пенсию? Есть ли гарантии того, что пенсии в будущем не снизятся, а налоги не повысятся?
- Как снять деньги после подачи заявления? Можно ли будет, уплатив налог, забрать все накопления сразу и наличными?
- Почему процесс выхода из второй ступени растянут на два года?
- Жители Эстонии не умеют оценивать свои возможности откладывать деньги на будущее, и это подтверждается печальной статистикой третьей ступени. Откуда взялась уверенность, что вдруг все изменится?
- Много ли будет желающих остаться во второй ступени?
- Ограничат ли тех, кто продолжит отчисления на свои инвестиционные счета, только Эстонией?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia