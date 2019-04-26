Свен Сестер – отказ от второй ступени будет выгодным для всех; Рон Лувищук – снятые деньги будут потрачены впустую

Второй вариант – работать с акциями через инвестиционный счет, и пока ты оттуда ничего не снимаешь, ты не платишь налогов ни копейки. Такая возможность есть уже и сейчас. Третий вариант, который откроется с будущего года, – это снять все деньги и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Все деньги можно будет снять в течение двух лет после подачи заявления, в том числе наличными. Только с этих сумм придется уплатить налог в 20%. Снятые деньги можно будет пустить куда угодно.

Рон Лувищук: – Если инвестировать сейчас с разумной доходностью (по американским акциям 10% годовых), то люди могли бы заработать больше, превратив свои 4% в 10%. Проблема в том, что люди не готовы самостоятельно принимать решения. Тех, кто просто снимет деньги и их потратит, будет в несколько раз больше тех, кто инвестирует.

Свен Сестер: – Реальная доходность пенсионных фондов в Эстонии за последний год составила -0,1, а за последние 17 лет и того ниже: -0,2% годовых. Сейчас люди связаны по рукам и ногам: у них есть возможность выбирать только между 4 управляющими компаниями и 20 фондами. В мире же сотни разных фондов!

Рон Лувищук: – Но у нас нет возможности выйти на эти фонды! На данный момент единственная возможность использовать инвестиционный счет – воспользоваться услугами тех же самых крупных банков Эстонии. А в США выбор огромен: 10 000 инвестиционных фондов и самые разные возможности.

Свен Сестер: – Поэтому мы и хотим открыть людям новые возможности для инвестиций своих средств. Это могут быть не только 24 имеющихся фонда, но и разные акции (Tallink, Eesti Energia и т.д.) и фонды недвижимости.

Рон Лувищук: – Давайте говорить честно. Количество людей, способных принять адекватное решение, сильно ограничено. 90% населения Эстонии не понимают, что такое акции, облигации, инвестиции, и что такое потеря денег на инвестициях.

Свен Сестер: – Например, в Великобритании в 2015 году сделали пенсионное страхование добровольным по достижении человеком возраста 55 лет. В итоге, 50% вкладчиков сразу сняли свои деньги, 33% заключили контракт с пенсионным фондом, и оставшиеся 17% оформили пенсионную страховку. Из 50% людей, вышедших из пенсионной ступени, 52% стали дальше сами инвестировать, 25% сделали ремонт и купили машины.

– Как снять деньги после подачи заявления? Можно ли будет, уплатив налог, забрать все накопления сразу и наличными? Откроется ли возможность перечислять средства на зарубежные инвестиционные счета?

Свен Сестер: – Все деньги можно будет снять в течение двух лет после подачи заявления, в том числе наличными. Только с этих сумм придется уплатить налог в 20%. Снятые деньги можно будет пустить куда угодно, в том числе на 500 крупнейших предприятий американской биржи.

Рон Лувищук: – Каким образом будет обеспечен доступ к иностранным фондам? Сейчас попытка открыть счет в американской инвестиционной компании – это такая головная боль, что даже не описать. Эстонский рынок объемом 3 млрд евро – это просто мелочь. В итоге, люди окажутся с деньгами, но вложить их будет некуда.

Свен Сестер: – Цель в том, чтобы у людей была возможность напрямую инвестировать по всему миру.

Смотрите интервью в повторе!

Студия Postimees: как снять деньги из второй пенсионной ступени, и стоит ли? / Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia ФОТО: Sander Ilvest

Зачем понадобилось открыть выход из второй ступени?

Какие риски лежат на поверхности? Есть ли уверенность в том, что люди не проедят снятые деньги, а начнут их инвестировать?

Как обеспечить достойную пенсию? Есть ли гарантии того, что пенсии в будущем не снизятся, а налоги не повысятся?

Как снять деньги после подачи заявления? Можно ли будет, уплатив налог, забрать все накопления сразу и наличными?

Почему процесс выхода из второй ступени растянут на два года?

Жители Эстонии не умеют оценивать свои возможности откладывать деньги на будущее, и это подтверждается печальной статистикой третьей ступени. Откуда взялась уверенность, что вдруг все изменится?

Много ли будет желающих остаться во второй ступени?

Ограничат ли тех, кто продолжит отчисления на свои инвестиционные счета, только Эстонией?