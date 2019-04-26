Отчаявшийся серопаспортник: как в моей ситуации можно получить гражданство Эстонии?

Вячеслав Т. (47) никогда не сидел в тюрьме, хотя назвать законопослушным его прежний образ жизни нельзя: он трижды судим в уголовном порядке за умышленные преступления, а в период с 2002 по 2017 год совершил 16 проступков. Два года назад он, обладатель серого паспорта, ходатайствовал о получении гражданства ЭР в порядке натурализации, но так и не получил ни отрицательного, ни положительного ответа. Портал Rus.Postimees выяснил, почему этот процесс затянулся и к чему надо быть готовым тем, у кого за плечами имеется судимость (хоть и погашенная).
«Судимости давно погашены, а решения по вопросу предоставления эстонского гражданства до сих пор нет. Из-за этого я не могу найти нормальную работу, пашу за копейки. Есть более-менее приличные предложения в Швеции и Финляндии, но там с серым паспортом не берут, - рассказывает читатель. – Кроме того, я инвалид. У меня неизлечимая болезнь, спасет только пересадка, поэтому есть перспектива, что в какой-то более продвинутой европейской стране с этим делом получше, потому что у нас много шансов просто не дождаться операции. У меня нет столько времени».
По словам Вячеслава, со своей проблемой он обращался не только в Министерство внутренних дел, но и в Министерство юстиции, в бюро депутата Европарламента Яны Тоом, а также писал президенту Керсти Кальюлайд.
«Президент очень быстро ответила. Сказала, что я молодец, что душой она со мной и с удовольствием дала бы все, что мне надо, но, к сожалению, не вправе вмешиваться в паспортные дела. И буквально через месяц выходит статья о том, что в Абхазии у какой-то эстонки возникли проблемы с документами. И что вы думаете: глава государства тут же вызвала на ковер министра юстиции и потребовала урегулировать вопрос с паспортом. Нормально, очередные двойные стандарты: президент говорит, что ей дорог каждый житель страны, а на самом деле это не так. То же самое с МВД», - негодует Вячеслав.
Из переписки с чиновниками МВД, которую герой статьи предоставил Rus.Postimees, становится ясно, что срок рассмотрения его ходатайства о получении эстонского гражданства дважды продлевался. Сначала из-за того, что наказание за один из проступков не было погашено, а потом в связи с необходимостью убедиться, что заявитель сможет и в дальнейшем придерживаться законопослушного образа жизни.
«Первое преступление было совершено мной в 1988 году: мы украли мотоцикл, покатались на нем, пока бензин не кончился, и все. Детская глупость. Следующая судимость была тогда, когда я поехал за границу по доверенности, которая оказалась ненастоящей. Это тоже были 90-е годы. В 2000-х была еще одна кража. Потом только проступки – непристегнутый ремень, превышение скорости, мобильный телефон при управлении транспортным средством. Дело в том, что до болезни я большую часть времени находился за рулем, полмира объездил на машине, поэтому подобные нарушения были неизбежны. Но сейчас все изменилось, я не нарушаю закон, живу честно», - подчеркивает мужчина.
Советник отдела гражданства и миграционной политики Министерства внутренних дел Койду Месилане рассказала, что, как правило, гражданство Эстонии не дают людям, которые неоднократно судимы в уголовном порядке за совершенные умышленные преступления. В этом случае гражданство можно предоставить только в исключительном порядке.
«При принятии решения о выдаче гражданства Эстонии в порядке исключения важно, чтобы наказание заявителя было погашено. Кроме того, учитываются обстоятельства совершения преступлений и то, был ли заявитель законопослушным после погашения судимости. Государство должно оценить законопослушность человека и исполнение закона», - объяснила она.
«Наказание Вячеслава Т. за совершенные преступления погашено, однако наказание за совершенные им проступки было погашено недавно, а именно в сентябре 2018 года. Министерство внутренних дел считает необходимым убедиться в его законопослушности в течение более длительного времени. Поэтому его ходатайство еще находится на рассмотрении и не было передано правительству для вынесения решения», - продолжила Месилане.
Основания для отказа указаны в статье 21 Закона о гражданстве. Гражданство Эстонии не предоставляется и не восстанавливается человеку, который:
1) при ходатайстве о получении гражданства Эстонии представлением ложных данных скрыл обстоятельства, которые исключают предоставление ему гражданства Эстонии или восстановление в гражданстве Эстонии;
2) не соблюдает конституционный порядок Эстонии либо не исполняет законы Эстонии;
3) совершил действия, направленные против эстонского государства и его безопасности;
4) совершил преступление, за которое он наказан лишением свободы на срок более одного года и судимость которого не погашена, а также неоднократно наказывался в уголовном порядке за совершение умышленных преступлений;
5) находился или находится на разведывательной службе или службе безопасности иностранного государства;
6) служил в качестве кадрового военнослужащего в вооруженных силах иностранного государства, уволен из них в запас или в отставку, а также его супруге.
Что касается общих правил, то для получения гражданства Эстонии человек должен соответствовать условиям получения гражданства, например, жить в Эстонии минимум восемь лет, владеть эстонским языком на требуемом уровне и знать Конституцию Эстонии. Ходатайства о получении гражданства принимает Департамент полиции и погранохраны. У заинтересованного лица есть возможность ходатайствовать в представительстве, по почте или электронной почте. После необходимых процессуальных действий ходатайство передается на дальнейшее рассмотрение в Министерство внутренних дел. Решение о выдаче гражданства Эстонии или отказе в нем принимает правительство.
В прошлом году эстонское гражданство было выдано 750 людям, в 27 случаях было отказано по той причине, что заявитель был судим в уголовном порядке.