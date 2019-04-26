Отчаявшийся серопаспортник: как в моей ситуации можно получить гражданство Эстонии?

«Наказание Вячеслава Т. за совершенные преступления погашено, однако наказание за совершенные им проступки было погашено недавно, а именно в сентябре 2018 года. Министерство внутренних дел считает необходимым убедиться в его законопослушности в течение более длительного времени. Поэтому его ходатайство еще находится на рассмотрении и не было передано правительству для вынесения решения», - продолжила Месилане.

Основания для отказа указаны в статье 21 Закона о гражданстве. Гражданство Эстонии не предоставляется и не восстанавливается человеку, который:

1) при ходатайстве о получении гражданства Эстонии представлением ложных данных скрыл обстоятельства, которые исключают предоставление ему гражданства Эстонии или восстановление в гражданстве Эстонии;

2) не соблюдает конституционный порядок Эстонии либо не исполняет законы Эстонии;

3) совершил действия, направленные против эстонского государства и его безопасности;

4) совершил преступление, за которое он наказан лишением свободы на срок более одного года и судимость которого не погашена, а также неоднократно наказывался в уголовном порядке за совершение умышленных преступлений;

5) находился или находится на разведывательной службе или службе безопасности иностранного государства;

6) служил в качестве кадрового военнослужащего в вооруженных силах иностранного государства, уволен из них в запас или в отставку, а также его супруге.