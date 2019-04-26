Внимание: в местах отдыха, популярных среди жителей Эстонии, на этих выходных пройдут рейды

Цель рейдов - предвидеть несчастные случаи и повысить осведомленность населения о безопасном поведении и использовании открытого огня в пожароопасное время. Все серьезные нарушения будут зафиксированы и Спасательный департамент может позже возбудить соответствующее производство.

По словам начальницы отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе, основные проблемы, которые спасатели заметили в ходе рейдов на прошлой неделе, были связаны с халатностью людей: оставленные без присмотра костры, костры очень больших размеров и отсутствие средств для тушения. «Из-за высокой температуры воздуха и очень сухой земли огонь распространяется очень быстро. Разводя большой костер и оставляя его без присмотра, вы подвергаете опасности себя, своих близких, жилье и имущество», - предостерегла Тяхе о возможных последствиях халатного обращения с огнем. Она добавила, что при разведении костра важен не его размер, а безопасность. По ее словам для создания приятного настроения достаточно и маленького костра.

Помимо лесов Эстонии, в пожароопасном состоянии находятся и леса Швеции и Норвегии, что для северных стран непривычно рано.

Начиная с 6 апреля на всей территории Эстонии действует пожароопасное время. В такой период разводить костер в лесу можно только в специальном для этого отведенном месте. С такими местами можно ознакомится в интернете по адресу www.rmk.ee

Разжигая костер с саду, лесу или на открытой местности, важно соблюдать все правила пожарной безопасности. Костер можно разжигать только при слабом ветре. При этом важно следить за направлением ветра, чтобы искры от костра не попали на легковоспламеняющиеся предметы. Костер должен находится на безопасном расстоянии от зданий и леса. Открытый огонь ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. Костер стоит потушить водой или песком, или дать ему полностью догореть.

Информацию об общественных кострах и местах для использования гриль оборудования можно получить в местном самоуправлении.

По состоянию на 24 апреля в Эстонии произошло уже 586 пожара в лесу и открытой местности. В 396 случаях горела прошлогодняя трава. Спасательный департамент напоминает, что поджигать сухую прошлогоднюю траву в Эстонии запрещено круглый год!

Памятка безопасного разведения костра:

Костер можно разводить только на невозгораемой поверхности, а вокруг костра не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Сам костер должен находится на безопасном расстоянии от зданий и леса;

Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре (не более 5 м/с). При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на близстоящие дома, лес или легковоспламеняющиеся материалы;

В саду в костре можно сжигать только сухую древесину, картон и бумагу;

В пожароопасное время костер должен находится на расстоянии 20 метров от леса;

Костер диаметром меньше 1 метра должен находится на расстоянии не менее 8 метром от дома или мест хранения горючих материалов;

Костер диаметром больше 1 метра должен находится на расстоянии не менее 15 метром от дома или мест хранения горючих материалов;

Разводя костер необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня. Ведро с водой или огнетушитель.

Огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду; Уходящий последним должен убедиться в том, что пламя полностью потушено.

Дополнительную информацию о пожароопасном времени и безопасном использовании огня можно получить по инфо-телефону спасательной службы 1524.

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