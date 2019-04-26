Пт, 26.04.2019
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СКончался один из величайших баскеболистов мира

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(FILES) In this file photo taken on April 12, 2016, member of the Boston Celtics 1966 and 1976 Championship teams John Havlicek is honored at halftime of the game between the Boston Celtics and the Miami Heat at TD Garden on April 13, 2016 in Boston, Massachusetts. - John Havlicek, a Hall of Famer and the Boston Celtics' all-time leading scorer, died April 25, 2019, in Florida. He was 79. He spent all 16 seasons of his NBA career with the Celtics and won eight NBA titles. He was selected to the all-star team 13 times. Havlicek had been suffering from Parkinson's disease. The Celtics released a statement Thursday, describing Havlicek as "thoughtful and generous" and calling him the perfect team player. (Photo by Mike Lawrie / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

ФОТО: Mike Lawrie / AFP

На 80-м году жизни скончался легендарный защитник «Бостона», член Зала славы Джон Хавличек, передает sports.ru.

Хавличек был выбран «Селтикс» под общим седьмым номером на драфте НБА в 1962 году.

За 16 сезонов в лиге он стал 8-кратным чемпионом НБА, 13 раз избирался на Матч всех звезд, 11 раз попадал в символическую сборную по итогам сезона, 8 раз был выбран в сборную лучших по игре в защите, а в 1974 году стал MVP финальной серии.

В 1984 году, через шесть лет после окончания карьеры, Хавличек был принят в Зал славы. А в 1996 году был назван в числе 50 величайших игроков в истории НБА.

Номер 17, под которым Хавличек провел всю карьеру в «Селтикс», был выведен из обращения.

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