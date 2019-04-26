Страны Европы массово перестали принимать нефть из России

Кроме того, сырье недополучат германские НПЗ, принадлежащие французской Total S.A., британско-нидерландской Royal Dutch Shell, итальянской Eni и российской "Роснефти".

Таким образом, как передает интернет-портал Naviny.by со ссылкой на белорусский госконцерн "Белнефтехим", транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" остановлен полностью.

Покупатели отказываются от Urals

Между тем, как стало известно 25 апреля, российскую нефть перестали принимать еще на одном направлении. Речь идет о порте на северо-западе РФ Усть-Луга. Там покупатели отказались от отгрузки партии марки Urals из-за серьезного превышения органического хлора в сырье, указывает агентство Reuters. По данным его двух источников, Минэнерго РФ в четверг созвало экстренное совещание по проблеме качества нефти.

Ранее российская компания "Транснефть" провела расследование и выяснила, что источник загрязнения сырья, поступающего на белорусские НПЗ, находится на участке нефтепровода Самара - Унеча. Компания обязалась исправить ситуацию в течение нескольких дней.