Дмитрий Быков считает причиной своей госпитализации отравление

Двухчасовую программу публицист записал в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, где он проходит лечение, сообщает DW.com.

"Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления, а это было отравление… не установлена", - подчеркнул он.

Журналист заверил, что от гипертонии и диабета не страдает. "Кроме того, не было у меня никаких - ни алкогольных, ни наркотических - излишеств", - добавил писатель.

Пришел в себя примерно на четвертый день

Он уточнил, что фактически потерял сознание в самолете, летевшем в Уфу, где у него была запланирована встреча с читателями. В столице Башкирии его довольно быстро ввели в искусственную медикаментозную кому, после чего отправили в Москву, где он на четвертый примерно день пришел в себя, восстановил хронологию событий Быков.