Пт, 26.04.2019
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  • Танел Кийк: внеочередное повышение пенсий включено в коалиционный договор только в виде цели

Танел Кийк: внеочередное повышение пенсий включено в коалиционный договор только в виде цели

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Танель Кийук.

ФОТО: Tairo Lutter / Postimees/Scanpix

Данное Центристской партией в предвыборный период обещание провести внеочередное повышение пенсий не имеет под собой конкретной суммы и даты и включено в коалиционный договор только в виде цели, которую правительство рассчитывает реализовать в следующие четыре года.

Об этом сообщил в четверг вечер министр социальных дел вступающего в должность на следующей неделе правительства Танел Кийк в передаче Esimene Stuudio на телеканале ETV, пишет rus.err.ee.

"У этого [обещания], действительно, нет конкретной даты и суммы, потому что финансовые возможности в последующие годы не такие позитивные и большие, как многие полагали до выборов, включая и Центристскую партию, - сказал Кийк, а также добавил, что в виде цели оно все-таки присутствует, и, в зависимости от возможностей бюджета, они надеются в течение четырех лет провести внеочередное повышение пенсий в дополнение к их обычной индексации.

В конце января лидер Центристской партии Юри Ратас заявил, что пенсии необходимо во внеочередном порядке повысить минимум на 60-70 евро в месяц, чтобы вывести пенсию по старости из-под черты относительной бедности.

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