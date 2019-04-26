Танел Кийк: внеочередное повышение пенсий включено в коалиционный договор только в виде цели

Данное Центристской партией в предвыборный период обещание провести внеочередное повышение пенсий не имеет под собой конкретной суммы и даты и включено в коалиционный договор только в виде цели, которую правительство рассчитывает реализовать в следующие четыре года.
Об этом сообщил в четверг вечер министр социальных дел вступающего в должность на следующей неделе правительства Танел Кийк в передаче Esimene Stuudio на телеканале ETV, пишет rus.err.ee.
"У этого [обещания], действительно, нет конкретной даты и суммы, потому что финансовые возможности в последующие годы не такие позитивные и большие, как многие полагали до выборов, включая и Центристскую партию, - сказал Кийк, а также добавил, что в виде цели оно все-таки присутствует, и, в зависимости от возможностей бюджета, они надеются в течение четырех лет провести внеочередное повышение пенсий в дополнение к их обычной индексации.
В конце января лидер Центристской партии Юри Ратас заявил, что пенсии необходимо во внеочередном порядке повысить минимум на 60-70 евро в месяц, чтобы вывести пенсию по старости из-под черты относительной бедности.