Футболист «Анжи» объявил о смерти клуба

Защитник махачкалинского «Анжи» Игорь Удалый заявил, что клуб на 99 процентов перестанет существовать.

По словам Удалого, в последний раз он получал зарплату в июле 2017 года. У клуба нет денег ни на что: на выездные матчи и тренировки в Махачкале «Анжи» вынужден занимать деньги. «Мы на 99 процентов знаем: если команда доживет до последней игры, ее не будет. Команда — банкрот. "Анжи" больше не будет», — сказал защитник.

Удалый объяснил, что сейчас команда держится только благодаря тренеру, однако надежды на то, что финансовая ситуация в будущем улучшится, у футболистов практически нет.

Махачкалинский клуб с лета 2018-го испытывает финансовые трудности. Президент Осман Кадиев допустил, что «Анжи» грозит банкротство. В начале декабря махачкалинцы получили от РПЛ восемь миллионов рублей в качестве аванса.