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Футболист «Анжи» объявил о смерти клуба

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ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. FEBRUARY 14, 2013. Anzhi Andrey Yeshchenko, Moubarak 'Mbark' Boussoufa, Lassana Diarra, Willian Borges da Silva (L-R bottom), goalkeeper Vladimir Gabulov (blue), Joao Carlos, Ewerton Almeida, Yury Zhirkov, Jucilei Da Silva, Odil Ahmedov, Samuel Eto'o Fils (L-R top) pose for a team photo prior to a Europa League game Anzhi Makhachkala vs Hannover 96 at Luzhniki Stadium in Moscow. (Photo ITAR-TASS/ Valery Sharifulin)

ФОТО: Sharifulin Valery/ITAR-TASS

Некогда приглашавший мировых звезд вроде Самюэля Это О и Роберто Карлоса с Гуусом Хиддинком махачкалинский "Анжи" может прекратить свое существование уже через месяц, передает Lenta.ru.

Защитник махачкалинского «Анжи» Игорь Удалый заявил, что клуб на 99 процентов перестанет существовать.

По словам Удалого, в последний раз он получал зарплату в июле 2017 года. У клуба нет денег ни на что: на выездные матчи и тренировки в Махачкале «Анжи» вынужден занимать деньги. «Мы на 99 процентов знаем: если команда доживет до последней игры, ее не будет. Команда — банкрот. "Анжи" больше не будет», — сказал защитник.

Удалый объяснил, что сейчас команда держится только благодаря тренеру, однако надежды на то, что финансовая ситуация в будущем улучшится, у футболистов практически нет.

Махачкалинский клуб с лета 2018-го испытывает финансовые трудности. Президент Осман Кадиев допустил, что «Анжи» грозит банкротство. В начале декабря махачкалинцы получили от РПЛ восемь миллионов рублей в качестве аванса.

Главный тренер Магомед Адиев в конце марта подал в отставку, однако руководство ее не приняло. Команда занимает 15-е место в чемпионате России.

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