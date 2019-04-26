Развязка близка: назначено последнее заседание по делу Кокорина и Мамаева, футболисты готовы принять любое наказание

Судебный процесс с участием двух игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева наконец-то подходит к концу. Как сообщает sports.ru, определена дата последнего заседания процесса.
Заключительное заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и Александра Протасовицкого состоится 6 мая в Пресненском суде Москвы.
В ходе заседания состоятся судебные прения, а обвиняемые выступят с последним словом. Заседание пройдет с 12:00 до 22:00 по московскому времени.
На вчерашнем заседании Павел Мамаев заявил, что готов к любому решению суда: "Я приму любое наказание. Соизмеримость не хочу даже комментировать или давить на жалость. Желаю ли продолжать спортивную карьеру? Конечно. Это единственный источник дохода."