Развязка близка: назначено последнее заседание по делу Кокорина и Мамаева, футболисты готовы принять любое наказание

Заключительное заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и Александра Протасовицкого состоится 6 мая в Пресненском суде Москвы.

В ходе заседания состоятся судебные прения, а обвиняемые выступят с последним словом. Заседание пройдет с 12:00 до 22:00 по московскому времени.