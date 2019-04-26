Используя в своем саду европоддоны, будьте осмотрительны!

Европоддоны являются очень хорошим материалом для многочисленных изделий домашних мастеров, но не все они подходят, например, для выращивания овощей, фруктов и других растений, употребляющихся в пищу, сообщает портал The Gardener.

Большая часть европоддонов обрабатывается вредными веществами, например, пестицидом метилбромид, который в Евросоюзе признан опасным для здоровья. Его вредное воздействие распространяется и на урожайность садовых культур, вызывая его снижение вплоть до аномалии развития плодов.

Поскольку почва впитывает в себя все химические вещества из окружающей среды, садоводам, планирующим использовать европоддоны, прежде чем устраивать в них грядки, следует провести тщательную проверку.

Правда, начиная с 2005 года при изготовлении европоддонов метилбромид не применяется, но на дачах и в садах часто используют старые поддоны, которые вполне могут его содержать.

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Как узнать, опасны ли ваши европоддоны:

На каждом европоддоне есть маркировка: это могут быть буквы EUR, EPAL или HT.

Поддоны с маркировкой EPAL безопасны для использования, так как не обрабатываются токсичными консервантами для древесины.

для использования, так как не обрабатываются токсичными консервантами для древесины. Самые безопасные поддоны отмечены буквами HT - heat treated. Это означает, что данные поддоны подверглись термической обработке или обработке с использованием безопасных для здоровья технологий нагрева.

- heat treated. Это означает, что данные поддоны подверглись термической обработке или обработке с использованием безопасных для здоровья технологий нагрева. Категорически не рекомендуется использовать и поддоны с маркировкой MB - они пропитаны консервантом для древесины, содержащим пестициды.

- они пропитаны консервантом для древесины, содержащим пестициды. Однако, если у вас в хозяйстве есть поддоны со следами какого-либо неизвестного вещества, и вы не знаете, что это такое, не стоит выращивать в них пищевые культуры, несмотря на маркировку. Возможно, что они все-таки были пропитаны опасными для здоровья химикатами.

Источник: Instructables.com