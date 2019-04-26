Пт, 26.04.2019
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  • До 16 000 евро: Таллинн выплатит Аасу, Измайловой и Мельдер крупные премии

До 16 000 евро: Таллинн выплатит Аасу, Измайловой и Мельдер крупные премии

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Таави Аас.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees/Eesti Meedia

Городское собрание Таллинна выплатит бывшему мэру столицы Таави Аасу, а также двум его экс-заместителям Зюлейхе Измайловой и Тынису Мельдеру крупные премии.

Ушедший из Таллинна в Рийгикогу Таави Аас, который в новом правительстве Юри Ратаса займет пост министра экономики, получит премию в размере трех своих зарплат на посту мэра, сообщает Rus.ERR.

По данным на 30 апреля 2018 года, должностной оклад мэра Таллинна составлял 5288,40 евро в месяц, то есть Аас получит от города почти 16 000 евро.

Ставший депутатом парламента Тынис Мельдер и ушедшая в декрет Зюлейха Измайлова получат премии в размере двух должностных окладов: оба зарабатывали в горуправе по 4220,55 евро в месяц, соответственно, им выплатят по 8441,10 евро.

Утвердить решение о выплате премий бывшим членам городской администрации депутатский корпус собирается на своей очередной сессии, которая пройдет в четверг, 2 мая.

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