До 16 000 евро: Таллинн выплатит Аасу, Измайловой и Мельдер крупные премии

Ушедший из Таллинна в Рийгикогу Таави Аас, который в новом правительстве Юри Ратаса займет пост министра экономики, получит премию в размере трех своих зарплат на посту мэра, сообщает Rus.ERR.

По данным на 30 апреля 2018 года, должностной оклад мэра Таллинна составлял 5288,40 евро в месяц, то есть Аас получит от города почти 16 000 евро.

Ставший депутатом парламента Тынис Мельдер и ушедшая в декрет Зюлейха Измайлова получат премии в размере двух должностных окладов: оба зарабатывали в горуправе по 4220,55 евро в месяц, соответственно, им выплатят по 8441,10 евро.