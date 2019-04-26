Пт, 26.04.2019
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Лигу чемпионов ожидают серьезные реформы

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Meistrite liiga võidutrofee.

ФОТО: FABRICE COFFRINI / AFP

Ассоциация европейских клубов (ЕСА) во главе с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли направила письмо всем своим членам касательно Лиги чемпионов, сообщает sports.ru.

В нем ЕСА подтверждает свои намерения лоббировать расширение роли Лиги чемпионов после 2024 года.

Так, предполагается, что вместо квалификации в еврокубок через чемпионаты своих стран будет введена европейская система пирамиды футбола – с вылетом и повышением в классе между дивизионами, высшим из которых станет Лига чемпионов.

Ранее сообщалось, что матчи Лиги чемпионов могут передвинуть на выходные, а игры чемпионатов – на середину недели.

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