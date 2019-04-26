Лигу чемпионов ожидают серьезные реформы

В нем ЕСА подтверждает свои намерения лоббировать расширение роли Лиги чемпионов после 2024 года.

Так, предполагается, что вместо квалификации в еврокубок через чемпионаты своих стран будет введена европейская система пирамиды футбола – с вылетом и повышением в классе между дивизионами, высшим из которых станет Лига чемпионов.