Издание предполагает, что российское правительство уже делает какие-то выплаты проживающим в ДНР и ЛНР, поскольку с июля 2014 года Киев прекратил выплачивать пенсии и соцпособия, а также зарплаты бюджетникам.

Кто взял на себя социальные расходы в ДНР и ЛНР, официально не известно. По крайней мере российский минфин утверждал, что федеральный бюджет страны к этому отношения не имеет. Засекреченные расходы бюджета растут с 2014 года - на 2019 год власти засекретили более 3 трлн рублей, подсчитывали эксперты РАНХиГС и Института Гайдара. Это 16,9% всех расходов или почти 3% ВВП.

В решении с паспортами с точки зрения экономики должны быть и плюсы, полагает издание: переселившись, новые россияне будут платить налоги, но главное, что России нужно решать демографические проблемы. Одна из целей новой концепции миграционной политики РФ до 2025 года - переселение в Россию 5-10 млн человек из стран ближнего зарубежья.

Но политические риски и рост социальных расходов перевешивают плюсы от возможного прироста численности населения, считают экономисты. Указ Путина может обернуться новым противостоянием и новыми санкциями, отмечает ведущий научный сотрудник «Центра развития» Высшей школы экономики Андрей Чернявский.

Если граждане ЛНР и ДНР переедут в Россию и станут работающим здесь населением, это может обеспечить прирост экономики, рассуждает Ольга Чудиновских, но более вероятно, что они будут пользоваться бонусами гражданства у себя на родине.

«Ведомости»: за Крымским мостом последует мост через Волгу

Один из крупнейших проектов этого президентского срока Владимира Путина - мост через Волгу в районе Климовки с обходом Тольятти стоимостью 130-140 млрд рублей - может построить компания «Мостотрест», принадлежащая Аркадию Ротенбергу. Об этом «Ведомостям» рассказали два чиновника Самарской области, участник правительственных совещаний, а также два человека, участвующих в проработке проекта.

Этот заказ может стать одним из крупнейших для «Мостотреста» со времен строительства Крымского моста, но его роль в проекте еще обсуждается, говорят собеседники: скорее всего, компания получит контракт на всю стройку и возведет мост.

В ближайшее время ожидается подача частной концессионной инициативы, говорил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Это должно случиться до начала мая, говорит региональный чиновник, отмечая, что концессионером выступит компания «Обход Тольятти».

Учредителем «Обхода Тольятти» является компания «Инфракап», которой пополам владеют бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина. Баженов подтвердил намерение подать частную концессионную инициативу и намерение привлечь «Мостотрест» в качестве генподрядчика.

Кроме того, в партнерство войдет одна из компаний «Автодора», которая будет выполнять функции оператора проекта, в будущем предполагается привлечь других партнеров, рассказывает Баженов. Финансовое обеспечение заявки предоставляют Газпромбанк и Промсвязьбанк.

«Прорабатываем проект, даем письмо поддержки и рассчитываем, что будем его финансировать», - отмечает вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер. Представитель Промсвязьбанка отказался от комментариев. Человек, близкий к банку, подтвердил, что он рассматривает возможность финансирования проекта.

Мост через Волгу с обходом Тольятти - первый проект международного транспортного коридора Европа - Западный Китай, указывает представитель «Автодора». Он уже включен в комплексный план развития магистральной инфраструктуры.

Первые бюджетные деньги проекту были выделены в конце марта: по распоряжению федерального правительства Самарская область получила на ближайшие три года 30,8 млрд рублей. «Мы рассчитываем, что финансирование, в том числе бюджетное, будет увеличено», - говорит Азаров.

Ожидается, что по мосту поедет 40 тысяч автомобилей в сутки. Строительство должно быть завершено в 2024 году, весь срок инвестиционного проекта составит 30 лет.

«Коммерсант»: в арктический газ инвестируют китайцы

НОВАТЭК вплотную подошел к принятию инвестиционного решения по проекту сжижения газа «Арктик СПГ», продав в нем по 10% китайским CNPC и CNOOC. Условия сделки будут в основном такими же, как с Total - то есть НОВАТЭК может получить от каждой китайской компании до 2,1 млрд долларов деньгами и еще около 600 млн в виде вклада в капитал проекта. Теперь осталось продать еще 10% в «Арктик СПГ», наиболее вероятным претендентом выглядит японский консорциум Mitsiu и Mitsubishi, пишет «Коммерсант».

Вхождение в «Арктик СПГ» сразу двух китайских компаний стало неожиданностью для рынка, но такой исход переговоров собеседники считают логичным, учитывая статус Китая как наиболее перспективного рынка СПГ в мире. В результате Китай станет крупнейшим иностранным акционером «Арктик СПГ», что потребует согласования с правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

НОВАТЭК планировал принять инвестрешение по «Арктик СПГ» во второй половине года, теперь процесс может ускориться. Один из собеседников отмечает, что НОВАТЭК с самого начала нацеливался на азиатские компании из-за перспектив этого рынка. Наконец, присутствие двух прозападных партнеров (Total и японцев) может в большей степени защитить проект от гипотетических санкций США, добавляет другой источник.

Риски для проекта существенно снизились, подтверждает Андрей Полищук из Райффайзенбанка. Принципиально то, что партнеры заплатят НОВАТЭКу за свои доли достаточно средств, чтобы тот смог почти полностью профинансировать проект за счет этих денег, даже если акционеры возьмут на себя 70% финансирования, говорит аналитик. Бумаги НОВАТЭКа на Московской бирже по итогам торгов подорожали на 3,4%, до 1,187 тысячи рублей за акцию при падении общего индекса на 0,7%.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-Би-Си.