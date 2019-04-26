Российские рубли. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Repro

В обзоре российских СМИ за 26 апреля:

The Bell: расходы на «раздачу паспортов»

Через три дня после выборов на Украине Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления жителям ДНР и ЛНР российского гражданства. The Bell посчитал, во сколько это обойдется бюджету страны.

Российский паспорт в теории гарантирует бесплатное образование, медобслуживание, выплату пенсий и других пособий, перечисляет издание. И приводит пример того, во что вылилась выдача российский паспортов в Абхазии: Россия взяла на себя обязательство доплачивать местным пенсионерам, если сама Абхазия устанавливала им пенсию ниже оговоренного минимума.

«Пенсия гражданина Абхазии - около 500 рублей, российская - на уровне 8500 рублей. В Абхазии ее получают больше 30 тысяч человек», - рассказала заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. Эксперт предполагает, что в Донецке и Луганске желающих получить доплату будет больше.

На выплаты 33 тысячам россиян, постоянно проживающим в Абхазии и Южной Осетии, в Пенсионном фонде заложен 771 млн рублей (11,9 млн долларов) в 2018 году и 810 млн - в 2019-м. В ДНР и ЛНР сейчас проживает около 3,6 млн человек, из них примерно 1 млн человек составляют пенсионеры. По закону пенсия гражданина РФ не может быть меньше прожиточного минимума, он составляет примерно 8846 рублей в зависимости от региона.