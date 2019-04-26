Пт, 26.04.2019
Когда Эстония представит свою кандидатуру во временные члены Совбеза ООН, серебряная медаль явится поражением. Урмас Рейнсалу
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Дания до сих пор не доказала, что продукция эстонской фирмы M.V. Wool была заражена листерией

Дания до сих пор не доказала, что продукция эстонской фирмы M.V. Wool была заражена листерией

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Лосось.

ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

В марте этого года датские ведомства обвинили эстонское предприятие M.V. Wool в том, что его продукция содержала бактерию Listeria monocytogenes, вызывающую такое опасное заболевание как листериоз. Два смертельных случая заболевания Дания связала с употреблением рыбной продукции холодного копчения фирмы M.V. Wool, но никаких доказательств до сих пор не предоставила.

«Несмотря на наши неоднократные запросы Датский государственный ветеринарный департамент так до сих пор и не смог предоставить Эстонскому ветеринарно-пищевому департаменту ни одного документального подтверждения, то есть протокол проб, в котором говорилось бы о том, что результаты микробиологических исследований превышают действующие в Европейском союзе допустимые нормы», – сообщил порталу Rus.ERR директор фирмы M.V. Wool Мати Ветевоол.

В настоящий момент предприятие не продает свою продукцию в Дании и занимается подсчетом суммы причиненного ущерба, датские ведомства тем временем утверждают, что продукция эстонской фирмы в стране не запрещена, но тщательно проверяется. «Мы продолжим заниматься обработкой рыбы и продавать свою качественную рыбную продукцию в Европейском союзе и Эстонии», – добавил Ветевоол.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ