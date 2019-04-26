Дания до сих пор не доказала, что продукция эстонской фирмы M.V. Wool была заражена листерией

«Несмотря на наши неоднократные запросы Датский государственный ветеринарный департамент так до сих пор и не смог предоставить Эстонскому ветеринарно-пищевому департаменту ни одного документального подтверждения, то есть протокол проб, в котором говорилось бы о том, что результаты микробиологических исследований превышают действующие в Европейском союзе допустимые нормы», – сообщил порталу Rus.ERR директор фирмы M.V. Wool Мати Ветевоол.