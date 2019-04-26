Дания до сих пор не доказала, что продукция эстонской фирмы M.V. Wool была заражена листерией

В марте этого года датские ведомства обвинили эстонское предприятие M.V. Wool в том, что его продукция содержала бактерию Listeria monocytogenes, вызывающую такое опасное заболевание как листериоз. Два смертельных случая заболевания Дания связала с употреблением рыбной продукции холодного копчения фирмы M.V. Wool, но никаких доказательств до сих пор не предоставила.
«Несмотря на наши неоднократные запросы Датский государственный ветеринарный департамент так до сих пор и не смог предоставить Эстонскому ветеринарно-пищевому департаменту ни одного документального подтверждения, то есть протокол проб, в котором говорилось бы о том, что результаты микробиологических исследований превышают действующие в Европейском союзе допустимые нормы», – сообщил порталу Rus.ERR директор фирмы M.V. Wool Мати Ветевоол.
В настоящий момент предприятие не продает свою продукцию в Дании и занимается подсчетом суммы причиненного ущерба, датские ведомства тем временем утверждают, что продукция эстонской фирмы в стране не запрещена, но тщательно проверяется. «Мы продолжим заниматься обработкой рыбы и продавать свою качественную рыбную продукцию в Европейском союзе и Эстонии», – добавил Ветевоол.