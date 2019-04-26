Пт, 26.04.2019
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В Эстонии и по всему миру вспоминают Чернобыльскую катастрофу

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Так выглядела Чернобыльская станция в мае 1986 года.

ФОТО: SCANPIX

Ровно 33 год минуло в пятницу, 26 апреля, с одной из самых крупных техногенных катастроф в истории человечества: в 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС.

В ночь на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС прогремел взрыв, разрушивший четвертый энергоблок. На место трагедии сразу же начали направлять специалистов и военных со всего Советского Союза для ликвидации последствий аварии, пишет rus.err.ee.

Из Эстонии было отправлено 4 833 человека. Ликвидаторы работали в опасной зоне бригадами: тех, кто набрал максимально допустимую дозу радиации, сменяли другие. О правилах радиационной безопасности многие имели самое приблизительное представление.

Главные версии причин трагедии сводятся либо к ошибкам персонала АЭС, либо же к конструктивным недостаткам реактора.

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