В Эстонии и по всему миру вспоминают Чернобыльскую катастрофу

В ночь на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС прогремел взрыв, разрушивший четвертый энергоблок. На место трагедии сразу же начали направлять специалистов и военных со всего Советского Союза для ликвидации последствий аварии, пишет rus.err.ee.