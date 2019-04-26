Пт, 26.04.2019
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Ким Чен Ын уехал из России на семь часов раньше, чем планировал

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Ким Чен Ын и Владимир Путин.

ФОТО: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Лидер КНДР Ким Чен Ын отбыл из России в Пхеньян раньше, чем планировалось. Бронепоезд выехал с железнодорожного вокзала в центре Владивостока в 15 часов по местному времени (восемь утра по Москве).

Отъезд Ким Чен Ына состоялся на семь часов раньше объявленного времени. Он был запланирован на 22:00 пятницы 26 апреля по местному времени (15:00 мск), сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, по неизвестным причинам культурную программу лидера КНДР во Владивостоке сократили.

Он добавил, что в планах северокорейского лидера на пятницу была церемония у мемориала боевой славы Тихоокеанского флота, торжественный прием в пригороде, посещение Приморского океанариума и просмотр балета «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра. Какие именно мероприятия были отменены, неясно.

Руководитель КНДР приехал к вокзалу на личном лимузине, который для него самолетом доставили во Владивосток. На привокзальной площади его встречала рота почетного караула, военный оркестр сыграл гимн России, гимн КНДР и «Катюшу», пишет «Интерфакс».

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