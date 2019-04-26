Ким Чен Ын уехал из России на семь часов раньше, чем планировал

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в пятницу после обеда с лидером КНДР рассказал журналистам, что прощальный прием Ким Чен Ыну устроили в ресторане «Лесная заимка», где в 2002 году был его отец Ким Чен Ир.

«Меню было представлено то же самое. Это русская кухня, кухня, которую он уважает», - сказал Кожемяко. Он добавил, что по пути показал Ким Чен Ыну ресторан «Моранбон», который открывал его дедушка, Ким Ир Сен. «Он сказал, что в следующий приезд туда пойдет», - отметил губернатор.

Первая встреча

Накануне прошла первая личная встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына, которая длилась дольше запланированного. Они провели переговоры в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Их беседа наедине длилась почти два часа вместо запланированного одного, а затем встреча продолжилась в расширенном составе.

Путин заявил, что остался доволен встречей с Кимом и назвал его «достаточно интересным и содержательным собеседником».

Лидер Северной Кореи никаких заявлений после переговоров не делал. Как уточняли в Кремле, по итогам встречи двух лидеров не планировалось ни совместных заявлений, ни подписания документов. Сами руководители государств подчеркивали, что у них состоялся «обмен мнениями», а не переговоры в прямом смысле слова.

Лидеры обсуждали установление мира на Корейском полуострове, денуклеаризацию, санкции, отношения между США и КНДР, а также вопросы относительно рабочих из Северной Кореи, которые трудятся в России.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР, а тот принял приглашение. В Кремле пока не комментировали данный вопрос.