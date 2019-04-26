Русский театр выслушает критику и пожелания

7 мая в 18:00 в Русском театре пройдет открытая зрительская конференция, посвященная завершающемуся театральному сезону и сезону грядущему. На мероприятии зрители и журналисты услышат критические выступления специалистов на связанные с театром темы, узнают планы театра на будущий сезон и получат ответы на вопросы от художественного руководителя Филиппа Лося. Приглашаются все желающие. Вход свободный.
«По прошествии двух лет на посту художественного руководителя мне подумалось, что интересно подвести первые итоги и услышать мнение наших зрителей — театральной общественности, критиков, всех, кто хочет высказаться, что-то посоветовать, пожелать Русскому театру или в чем-то упрекнуть. Зрительская конференция — это, прежде всего, открытая трибуна для высказываний людей, которым небезразличен Русский театр, которые хотят принимать участие в его судьбе и развитии. Мы приглашаем абсолютно всех», — говорит художественный руководитель театра Филипп Лось.
На конференции будут представлены разные точки зрения на происходящее в мире театра. Вести мероприятие будет авторитетный театральный критик и председатель совета Русского театра Яак Аллик. От коллектива театра выступит актриса Лидия Головатая, медийное пространство представит Александр Цукерман, от сообщества критиков ожидается выступление Этери Кекелидзе, а также своими соображениями поделится представитель эстонской театральной общественности Меэлис Ойдсалу.
«И этими людьми список не ограничивается. Наоборот. Мы бы хотели, чтобы максимальное количество людей активно приняло участие в этом разговоре, высказали свои идеи и пожелания», — подчеркнул Лось.