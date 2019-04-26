Русский театр выслушает критику и пожелания

«По прошествии двух лет на посту художественного руководителя мне подумалось, что интересно подвести первые итоги и услышать мнение наших зрителей — театральной общественности, критиков, всех, кто хочет высказаться, что-то посоветовать, пожелать Русскому театру или в чем-то упрекнуть. Зрительская конференция — это, прежде всего, открытая трибуна для высказываний людей, которым небезразличен Русский театр, которые хотят принимать участие в его судьбе и развитии. Мы приглашаем абсолютно всех», — говорит художественный руководитель театра Филипп Лось.