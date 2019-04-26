Украина призвала СБ ООН пресечь крадущуюся аннексию Донбасса

Дипломат предупредил об опасности крадущейся аннексии востока Украины Россией и заявил о необходимости предотвратить наихудший сценарий, сообщает DW.com. По его словам, члены Совбеза ООН должны осудить подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Read full statement delivered today by Amb. @YelchenkoUN at a #UNSC meeting on the situation in eastern #Ukraine / Виступ Постійного представника України при ООН В.Єльченка на засіданні РБ ООН щодо ситуації на сході України ➡ https://t.co/0xjcraTVun pic.twitter.com/bk1FrzpbOC — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 25 апреля 2019 г.

Постпред РФ назвал выдачу паспортов необходимостью

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя указал, что необходимость введения упрощенной процедуры выдачи паспортов в частях Донецкой и Луганской областей продиктована невыносимыми условиями жизни в этих регионах. По его словам, еще до указа Путина сотни тысяч жителей контролируемых сепаратистами территорий обращались к РФ с просьбой предоставить им гражданства. Эти цифры свидетельствуют о том, что существовании большой потребности в российских паспортах среди людей в данных регионах, заявил далее Небендзя.

В доказательство он привел данные МВД РФ о том, что с апреля 2014-го по апрель 2019 года в Россию въехали и остались там жить более 900 тысяч украинцев, проживавших на юго-востоке страны. За этот период более 330 тысяч граждан Украины обратились к властям РФ по вопросу получения гражданства, сообщил Небензя.

Риторические цветы Путина для Зеленского?

Между тем представители западных стран указали на победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине как на возможность возобновить переговоры с Москвой о прекращении длящегося уже пять лет конфликта. Постоянный представитель ФРГ при ООН Кристоф Хойсген обратился к Небензе, указав, что Россия могла бы поздравить будущего украинского президента риторическими цветами, чтобы продемонстрировать добрую волю по разрешению конфликта, вместо того чтобы принимать паспортный указ.

В свою очередь российский постпред отметил, что сейчас слишком рано для цветов. Он указал, что пока Зеленский посылает Москве противоречивые сигналы, и РФ будет судить о нем по его действиям.

По словам представителя США при ООН, решение об упрощенном предоставлении российских паспортов жителям Донбасса сразу после выборов в Украине является неприемлемым, тем самым Москва разжигает конфликт с Киевом. Заседание Совета Безопасности ООН завершилось без принятия решений. По его завершении представители Франции и Германии при ООН совместно выступили перед прессой и осудили паспортный указ Путина, который, по их словам, противоречит целям и духу "минских договоренностей". "Мы считаем, что сейчас следует сделать упор на возобновление усилий по выполнению "минских соглашений" и обеспечению мира для людей, страдающих от этого кризиса", - заявил Кристоф Хойсген.

At #UNSC stakeout after meeting on #Ukraine, 🇩🇪 & 🇫🇷 condemn the publication of a Russian decree aiming to make it easier for citizens residing in the Ukrainian oblasts of Luhansk & Donetsk to gain Russian citizenship. This runs contrary to the aims & spirit of #MinskAgreements. pic.twitter.com/MYPs2zn9tv — German Mission to UN (@GermanyUN) 25 апреля 2019 г.

Указ о получении гражданства РФ жителями "ДНР" и "ЛНР"

В указе президента РФ, размещенном 24 апреля на сайте Кремля, отмечается, что право на упрощенное получение российского гражданства предоставляется в целях защиты прав и свобод человека и гражданина лицам, постоянно проживающим на территории ДНР и ЛНР. Сам Путин назвал выдачу паспортов вопросом чисто гуманитарного характера.