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Будьте внимательны: на Палдиском шоссе меняется организация дорожного движения

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Дорожные знаки.

ФОТО: Mihkel Maripuu

С 3 мая в связи с прокладкой ряда для общественного транспорта меняется организация движения на Палдиском шоссе в Таллинне.

На входящем в город направлении начнется асфальтирование второго и третьего рядов, что приведет к изменению организации движения в районе остановки «Зоо».

С 6 мая на этом участке все движение будет осуществляться примерно в течение двух недель по полосе, ведущей от центра города.

Ряд для общественного транспорта создается на участке в 1,3 км между остановками «Зоо» и «Мустйыэ».

Участников движения просят быть внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков!

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