Будьте внимательны: на Палдиском шоссе меняется организация дорожного движения

С 3 мая в связи с прокладкой ряда для общественного транспорта меняется организация движения на Палдиском шоссе в Таллинне.
На входящем в город направлении начнется асфальтирование второго и третьего рядов, что приведет к изменению организации движения в районе остановки «Зоо».
С 6 мая на этом участке все движение будет осуществляться примерно в течение двух недель по полосе, ведущей от центра города.
Ряд для общественного транспорта создается на участке в 1,3 км между остановками «Зоо» и «Мустйыэ».
Участников движения просят быть внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков!