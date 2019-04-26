Видео: эстонские чирлидерши сотворили историю на чемпионате мира

В США проходит чемпионат мира по чирлидингу, спортивной шоу-дисциплине, под эгидой ICU, Международного союза чирлидинга, передает Postimees.
Группа поддержки БК Taltech сотворила выходом в финал историю не только Эстонии, но и всей Прибалтики, впервые забравшись по турнирной сетке так далеко. Девушки сумели отобраться из полуфинала в число десяти финалистов.
Эстонская команда соревнуэтся во втором по силе дивизионе мирового первенства, Coed Elite. Кроме наших девушек в финал также пробились команды Колумбии, Эквадора, Коста-Рики, ЮАР, Бельгии, Уэльса, Франции и Ямайки.