Пт, 26.04.2019
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Смотрите, как будет выглядеть новый променад в Ласнамяэ

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ФОТО: Управа Ласнамяэ

Со вторника, 30 апреля, начнется строительство Паэского променада.

Местом для него выбран район жилых домов между улицами Паэ и Паэкааре: он будет начинаться от здания казино на улице Паэ, 80, и кончаться  на пересечении с улицей Паэкааре. Длина променада - 430 метров.

ФОТО: Управа Ласнамяэ

Как сообщил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, в променад превратится уже существующий внутриквартальный проезд. Променад, который должен быть готов уже в сентябре, будет способствовать улучшению социальной среды в Ласнамяэ. Между домами 80 и 78 по улице Паэ он будет представлять собой площадь, состоящую из нескольких небольших площадок. На месте рыночной площади запланированы  различные мелкие формы, в том числе и стояки для велосипедов. Дальше променад предназначен для скоростного движения. Возле дома № 78 по улице Паэкааре будет создана игровая площадка с резиновым покрытием. Возле домов 40 и 46 по улице Паэ появятся игровые аттракционы, возле дома № 46 по улице Паэкааре разместится спортивный комплекс.

Стоимость проекта - 786 тысяч евро.

ФОТО: Управа Ласнамяэ

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